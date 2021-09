Videncenter: Få grunde gør S-plan om billige boliger svær

Socialdemokratiet er på vej med et udspil, der skal sikre flere billige boliger - særligt i København. Det er dog meget vanskeligt at få bygget.

Det vurderer Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter.

- Dermed ikke sagt, at det (billige boliger, red.) ikke kan lade sig gøre. Men det handler om at tilvejebringe grunde.

- Det handler om at sikre, vi kan bygge mindre boliger end de sidste 10-15 år. Og så handler det om at afprøve nye finansieringsformer, siger han.

Hvad udspillet konkret indeholder, vides ikke endnu. Ambitionen er dog flere almene boliger i det hele taget.

Der er dog ikke fri adgang til grunde til at bygge på - hverken i København eller andre storbyer, lyder det fra Curt Liliegreen.

I København er udfordringen blandt andet, at nogle af de grunde, der potentielt kunne bruges, ligger i selskabet By & Havn, fortæller han.

Provenuet herfra skal dog bruges til at finansiere udbygning af infrastrukturen, og det giver en udfordring i forhold til prisen.

Der er nemlig grænser for, hvor meget det må koste at bygge almene boliger. Og her tages prisen på grunden med i regnestykket.

- Det er ikke let at bygge almene boliger i en storby, for de er underkastet en regulering i form af en maksimal pris - det såkaldte rammebeløb.

- Derfor kan man ikke bare tage en dyr grund og bygge billige boliger på den. Man kommer til at støde mod rammebeløbet, forklarer Curt Liliegreen.

Problemet er også, at antallet af de små almene boliger er faldet, mens flere er rykket til hovedstaden.

Ifølge direktøren er der nu er færre toværelseslejligheder end for 40 år siden.

- Det er det, regeringen skal kæmpe imod. Der er opstået en ubalance mellem udbuddet og efterspørgslen, forklarer Curt Liliegreen.

Han peger på, at et indgreb kan være at fjerne regler, der begrænser muligheden for små boliger for at løse problemet.

Der er en regel om, at halvdelen af etagearealet i et nybyggeri skal bestå af boliger, der er 95 kvadratmeter i gennemsnit.

- Tidligere har det været værre - der gjaldt det alle boligerne. Men det kunne være, man skulle overveje helt at fjerne denne regulering.

- Den har været med til at skabe problemerne for København, siger han.

Udspillet fra Socialdemokratiet ventes at blive præsenteret om et par uger.