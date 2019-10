Video med Trump går viralt: Hvorfor gjorde han det?

Slik eller ballade? Trump valgte tilsyneladende ballade.

I hvert fald besluttede han sig for at lægge chokolade på hovedet af et barn, der var klædt ud som en såkaldt minion fra den populære animationsfilm 'Grusomme mig', i stedet for at lægge det i barnets pose til slik.

Efterfølgende valgte førstedamen, hans kone, Melania Trump, at gøre præcis det samme. Det forvirrede barn kunne ikke nå chokoladen, som dog hurtigt faldt af igen, så barnet kunne få det med hjem.

Nu er en video af seancen gået viralt på de sociale medier.

Flere fortæller, at de er helt flade af grin, efter de har set videoen, som mange har delt på blandt andet Twitter.

I’m losing my shit here. — Stewart Smith, Halloween Blackface Non-Wearer (@StewartSmithTwt) October 29, 2019

I’m allowed to spend like 3 mins dying laughing right — Drew VanDrese (@DrewVanDrese) October 29, 2019

Også den danske komiker Michael Schøt har fået fingre i videoen, som han blot har delt på Twitter med teksten: 'Hvorfor griner jeg så meget af det her!?'

Hvorfor griner jeg så meget af det her!? https://t.co/gF6JoxcxO4 — Schøtministeriet (@MichaelSchoet) October 29, 2019

Præsidenten og hans hustru delte ifølge CNN slik ud i omkring 40 minutter foran Det Hvide Hus. Det er tredje gang, de gør det, og denne gang var børn fra militær-familier samt børn fra lokale skoler inviteret.