Vidne udfordrer Støjberg: 'Centralt dokument' var dødt og borte

Inger Støjberg (V) bliver på ny modsagt af en embedsmand i sagen om adskillelse af asylpar, hvor den ene er mindreårig.

Den daværende integrationsminister godkendte 9. februar 2016 et notat, som hun efterfølgende har kaldt 'fuldstændig centralt'.

Men daværende kontorchef Jesper Gori har onsdag overfor Instrukskommissionen, der er nedsat for at se på sagen, en noget anden udlægning.

- Efter min opfattelse er det notat dødt og borte, siger han og refererer dermed til, at han ikke opfatter det som, at ministeren rent formelt har godkendt det.

Støjbergs forklaring er, at hun med godkendelsen af notatet accepterede, at der skulle ske undtagelser i adskillelsen af asylpar, hvor den ene var mindreårig. Det ville være lovligt.

Hun har ikke omtalt notatet tidligere hverken i pressen eller i samråd, før hun nævnte det under en afhøring. Embedsværket har tillagt notatet en noget anden værdi end ministeren. De forstod det sådan, at ministeren ville have en undtagelsesfri ordning. Som er ulovlig.

Når sager er blevet oprettet i det interne journaliseringssystem, skal det på et tidspunkt lukkes, og det er sket ved, at den ene af ministersekretærerne godkender sagen. Men Jesper Gori forstår godkendelsen som en ren teknisk lukning af sagen og ikke som en officiel godkendelse.

Under alle omstændigheder blev han ikke klar over, at notatet var godkendt før året efter - i 2017.

- Jeg opfatter det som, at ministersekretæren lukker notatet og sender det retur og opfatter det ikke som noget, der har en værdi længere. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg bliver opmærksom på, at hun har gjort det, jeg tror først, det er i 2017, siger han.

Han uddyber, at det er usædvanligt, at der i systemet står, at 'ministersekretæren godkender på vegne af ministersekretæren', og at det ikke er ministeren, der står som den, der godkender.

Daværende afdelingschef og topjurist i ministeriet Lykke Sørensen har tidligere forklaret, at notatet ej heller spillede en særlig rolle for hende.

Dermed forstod de det ikke som en ordre, der skulle udmøntes. Normalt er det kontoret, hvor sagen har rod, der skal stå for udmøntningen, forklarer Jesper Gori. Men to separate kontorer behandlede sagen.

Inger Støjberg har ellers sagt, at notatet var hendes 'grundpræmis' for hele sagen, hvor en pressemeddelelse blev til en ulovlig instruks om, at asylpar skulle adskilles. Det blev den, fordi der ikke blev udsendt en egentlig instruks.

Folketingets ombudsmand har kaldt det ulovligt, at pressemeddelelsen var undtagelsesfri.

Inger Støjberg har tidligere sagt, at hun ikke blev advaret om, at en ordning uden undtagelser kunne være ulovlig. Det har flere embedsfolk ellers vidnet om, at hun blev, hvilket bakkes op af interne mails fra dengang.

Hun har sagt, at hun har fjernet forbeholdene fra pressemeddelelsen, der kom til at fungere som en instruks. Departementschef Uffe Toudal Pedersen gik med til at udsende den. Forbeholdene gik på, at hvert enkelt par havde ret til en individuel vurdering.

Jesper Gori uddyber videre, at det var ordningen og ikke pressemeddelelsen, der blev diskuteret på et møde 9. februar.

Han husker, at han advarede ministeren om, at det kunne være ulovligt og ende i en sag, hvis man adskilte alle asylpar uden forbehold.

- Hun siger, at det kan godt være, at der kan være sager, men der er jeg villig til at tage en procesrisiko, siger Gori.