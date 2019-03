Vidnede om Bunga-Bunga-fester: Nu efterforskes hendes mystiske død

De italienske myndigheder efterforsker en mulig drabssag, efter den marokkanske model, Imane Fadil, er død under mystiske omstændigheder.

Hun var et af vidnerne i straffesagen, hvor Italiens tidligere premierminister Silvio Berlusconis stod anklaget for sex med en mindreårig prostitueret - og var selv hyppig deltager i de berygtede bunga- bunga-fester.

Det skriver flere medier, herunder Reuters, The Times og The Guardian.

Fredag blev det offentliggjort, at den 33-årige model døde 1. marts på et hospital i Milano. Cirka en måned tidligere var hun blevet indlagt med kraftige mavesmerter.

Ved indlæggelsen fortalte Imane Fadil, ifølge Reuters, til blandt andre sin advokat, at hun var blevet forgiftet.

Men ifølge Milanos chefanklager Francesco Greco er dødsårsagen dog ikke fastlagt.

- Lægerne har ikke med sikkerhed kunnet identificere dødsårsagen, siger anklageren til Reuters - men tilføjer, at der var flere misforhold i hendes journal.

Ifølge Ritzau skriver italienske Corriere della Sera, at hospitalet foretog flere prøver efter hendes død. En række test blev sendt videre til et laboratorium, hvor der blev fundet tegn på en ’blanding af radioaktive stoffer, der ikke normalt er tilgængelige i indkøb’.

Vidnede om maske-sex

I 2012 var Imane Fadil et af vidnerne i retssagen mod Italiens tidligere premierminister Silvio Berlusconi, der var tiltalt for at have dyrket købesex med en mindreårig prostitueret.

Her fortalte hun om intime detaljer fra festerne i Berlusconis villa, som blandt andet omhandlede strip, udklædninger og masker.

Berlusconi blev i 2013 idømt syv års fængsel for magtmisbrug og sex med den mindreårige prostituerede Kharima El Maroug, der er bedre kendt som Ruby Rubacuori (Ruby Hjerteknuser).

Han blev samtidig udelukket fra at beklæde politiske poster.

Sagen tog dog en ny drejning, da Kharima El Maroug under et senere retsmøde sagde, at hun havde løjet.

I 2015 blev den tidligere premierminister derfor frikendt. Ifølge juryen var det ikke bevist, at den aldrende, stenrige politiker vidste, at den unge prostituerede var mindreårig.

I 2017 genoptog de italienske myndigheder dog sagen. Anklagemyndigheden mener nemlig at kunne bevise, at Berlusconi bestak 34 vidner i bunga-bunga-sagen.

Herunder en række unge kvinder, der altså nu beskyldes for at for at have løjet i retten og for at have modtaget millioner af kroner fra Berlusconi for at vidne falsk.

Berlusconi nægter sig skyldig i alle anklager - og nu afdøde Imane Fadil er ikke blevet anklaget for have taget imod bestikkelse.

Ifølge italienske medier har myndighederne efter hendes død modtaget et bogmanuskript om modellens egne oplevelser til Berlusconis bunga bunga-fester.