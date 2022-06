Hun er elsket og hadet og har været sparket ud af Folketinget, men hun er ikke lige sådan at sætte i bås. Læs her, hvad Sussi fra duoen Sussi & Leo, Hans Engell og forfatteren af hendes biografi kan afsløre om Inger Støjberg

Ekstra Bladet

Det er et halvt år siden, Inger Støjberg blev sparket ud af Folketinget efter at være blevet dømt i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar. Men intet tyder på, at hun er færdig i dansk politik.

Men hvad ved vi egentlig om den garvede politiker, ud over at knolden, der samler hendes røde lokker i nakken, er lige så stram som hendes udlændingepolitik?

Ekstra Bladet har samlet en række fun facts, så du kan komme lidt tættere ind på livet af den tidligere integrations- og udlændingeminister.