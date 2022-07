- Vil beholde magten uanset hvad

Den absolutte politiske top i Storbritannien er et stort ragnarok, efter at to af de allerøverste ministre tirsdag trak sig fra deres poster.

Årsagen var manglende tillid til premierminister Boris Johnson, men foreløbigt har Johnson selv valgt at blive siddende på sin post på trods af stigende krav om, at han træder tilbage.

Og vælger Johnson ikke selv at gå, er der intet at stille op for at få fjernet ham som premierminister, uanset hvor meget folk omkring ham så ellers ønsker det.

Det fortæller Marlene Wind, der er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

- I det politiske system i Storbritannien er der ikke rigtig andre muligheder, end at de konservative selv vipper ham af pinden. Og det er også det, debatten går på nu i Storbritannien, at de er nødt til at lave nogle reformer, så en politisk leder, der er ude i det, Boris Johnson er ude i nu, rent faktisk kan vippes af pinden, siger hun til Ekstra Bladet.

Ingen ny afstemning

Boris Johnson overlevede i starten af juni en mistillidsafstemning i Det Konservative Parti i kølvandet på skandalerne om fester i Downing Street under coronanedlukningen. Og her siger reglerne, at man ikke kan afholde en tilsvarende afstemning, før der er gået et år, hvorfor den eneste mulighed for at fjerne Johnson altså ikke umiddelbart er tilgængelig.

- Så lige nu ser det ikke ud til, at han kan vippes af pinden, medmindre han selv går. Så internt i partiet diskuterer man nu, om de redskaber, man har, er gode nok, når en premierminister laver så mange fejl, og respekterede topministre forlader skuden, siger Marlene Wind.

Se Boris Johnsons reaktion, efter det stod klart, at han kunne fortsætte som premierminister.

Bliver uanset hvad

Onsdag har yderligere to ministre trukket sig, så det er uvist, om der i løbet af de kommende dage kan ske mere, der kan få Johnson til at trække sig. I alt ti regeringsmedlemmer og fire ministre har trukket sig siden tirsdag. Foreløbigt ser Johnson dog ud til at blive, hvor han er.

- Måske er der nogen, der i kulissen arbejder på at få ham til at gå af, men det er bare meget svært, hvis han ikke vil gå. Hans måde at håndtere tidligere kriser på har jo ikke tydet på, at han er villig til det eller vil komme med indrømmelser. Han klynger sig simpelthen til magten.

- For ham er det vigtigste at beholde magten uanset hvad, og om det så bliver med nye ministre, og der er nogen, der tager deres gode tøj og går, det er han mindre optaget af, siger Marlene Wind.

Onsdag klokken 13 dansk tid er der spørgetime med premierministeren i det britiske underhus, hvor Boris Johnson utvivlsomt vil blive spurgt heftigt til sin egen fremtid som premierminister.

