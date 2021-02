Vil blive ved med at bruge forbudt ord: - Det er latterligt!

Havremælk, soyamælk og mandelmælk er alle forbudte ord i EU, og nu kan et forslag, som parlamentet har stemt for, stramme skruen yderligere om såkaldte plantedrikke, der har vundet massivt frem i danskernes køleskabe de seneste år som alternativ til mælk.

Ifølge forslagets kritikere kan stramningen for eksempel betyde, at de populære plantedrikke fremover ikke må markedsføres som 'mælkelignende' eller 'alternativer til mælk', og at de heller ikke må sælges i noget, der ligner mælkekartoner.

Det samme gælder i øvrigt for andre veganske alternativer til mejeriprodukter så som smør, fløde og yoghurt.

Forslagets konkrete udfald afhænger nu af, hvordan det bliver forhandlet endeligt på plads af parlamentet, medlemslandene og kommissionen.

Vild mælkekrig: - Fuldstændig komisk

Vil selv bruge forbudt ord

Ud af Danmarks i alt 14 medlemmer af Europa-Parlamentet har to stemt for forslaget, mens 12 har stemt imod.

En af dem er Kira Marie Peter-Hansen (SF), der finder forslaget dybt problematisk.

- Det er afgørende, at vi begynder at spise mere grønt, hvis vi skal nå vores klimamål. EU skal ikke besværliggøre det at spise grønt. Derfor synes jeg, det er latterligt, at man vil forbyde bestemte navne og udtryk, som forbrugerne sagtens kan gennemskue, siger hun.

- Men giver det ikke fin mening, at et produkt ikke må ligne eller kaldes for noget med mælk, nu hvor det ikke er mælk?

- Nej. Du kalder det også for frugtkød på trods af, at det ikke har noget med dyr at gøre. Jeg mener ikke, at ordet 'mælk' er det, der afgør, om det kommer fra en ko, siger Kira Marie Peter-Hansen.

Hun mener desuden, at det er for sent at forbyde ordvalg og vendinger, som danskerne allerede bruger og forstår i hverdagen.

- Jeg har arbejdet i en kaffebar, og der beder man om 'havremælk'. Ingen siger 'havredrik'. Det er ikke typen af mælk, der skal bestemme, om det er en mælk.

- Jeg vil selv kalde havremælk for havremælk uanset, hvad udfaldet bliver. Jeg vil gerne have, at det er så nemt og ligetil for forbrugerne som overhovedet muligt, siger hun.

Frygter navnemytteri

Pernille Weiss er medlem af Europa-Parlamentet for Konservative. Hun ser helt anderledes på sagen og har stemt for forslaget, som hun ikke tror på får så voldsomme konsekvenser, som dets kritikere frygter.

Alligevel mener hun, at forslaget er vigtigt og principielt.

- Jeg har stemt for, fordi vi ikke skal begå navnemytteri. Det er meget farligt, hvis nogen på den måde overtager og ændrer sproget. Det er slet ikke ligegyldigt, det her. Det indprenter sig i vores adfærd.

- Hvis ordet 'mælkelignende' indgår, så giver det sig selv, at du tænker på almindelig mælk, når du står med produktet i hånden. Det forvirrer forbrugerne, siger Pernille Weiss.

- Plantefirmaerne og deres hær pisker en stemning op her, fordi de vil bestemme, hvad der er mest klimavenligt.

- Men kan man ikke også sige, at landbruget pisker en stemning op, når de vil bestemme, hvordan veganske produkter skal markedsføres?

- Jo, sådan vil det jo altid være. Alle kæmper om at blive det bedste valg for klimaet, men jeg mener, at deres vej er forkert. Animalske produkter kan være lige så gode for klimaet som vegetabilske, siger Pernille Weiss.

Pernille Weiss er valgt for Konservative i Europa-Parlamentet. Arkivfoto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Fakta: Det står der i lovforslaget I den lov, der allerede gælder, står der, at betegnelser som 'mælk', 'smør' og 'yoghurt' kun må anvendes om mejeriprodukter og altså ikke om veganske alternativer hertil. Det nye forslag lyder, at disse betegnelser (for eksempel mælk, smør og yoghurt, red.) fremover også skal beskyttes mod: a) enhver direkte eller indirekte kommerciel anvendelse af betegnelsen i) for sammenlignelige produkter eller produkter, som præsenteres som udskiftelige, der ikke er i overensstemmelse med den tilsvarende definition ii) for så vidt en sådan anvendelse udnytter betegnelsens omdømme b) ethvert misbrug, enhver efterligning eller antydning, selv om produktets eller tjenesteydelsens sammensætning eller egentlige beskaffenhed er angivet eller ledsaget af udtryk såsom "art", "type", "måde", "som fremstillet i", "efterligning", "smag", "erstatning", "som" eller lignende c) enhver anden kommerciel angivelse eller praksis, der kan vildlede forbrugeren med hensyn til produktets egentlige beskaffenhed eller sammensætning Kilde: Europa-Parlamentet