Vil forbyde spilreklamer ved sport på tv

Det skal fremover være muligt at se sport i tv uden at se reklamer for pengespil. Skatteminister Jeppe Bruus (S) vil forbyde spilreklamer 15 minutter før og efter sportskampe på tv. Det fortæller han til Jyllands-Posten fredag.

- Det vigtigste er, at vi får stoppet sammenblandingen mellem spilreklamer og sport i fjernsynet. En fodboldkamp er indhyllet i reklamer før, under og efter. Det skal forbydes, siger han til avisen.

I foråret kom en rapport fra Skatteministeriet, der viste, at knap 480.000 mennesker i alderen 18 til 79 år i 2021 havde problemer med pengespil i Danmark. Det er en fordobling siden 2016.

Samtidig er der kommet mange flere spilreklamer, viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Kantar Gallup Adfacts har lavet for Jyllands-Posten.

Mængden af spilreklamer på tv er steget med 165 procent på 10 år, siden spilmarkedet blev liberaliseret i 2012. Det skrev avisen 7. august.

I samme artikel skriver mediet, at en meningsmåling fra analyseinstituttet Wilke viser, at 77 procent af alle danskere mener, at reklamer for pengespil bør forbydes.

Venstres skatteordfører, Louise Schack (V), tøver med at støtte forslaget. Det fortalte hun til Politiken 14. august, hvor emnet også var på banen.

Her udtrykte hun Venstres bekymring for, at et forbud kan sætte skub i det sorte marked.

- Uden reklamer stiger det sorte marked, og man risikerer at sætte det hvide marked og forbrugerbeskyttelsen over styr. Man skal ikke tage værktøjer i brug, der ikke har nogen dokumenteret effekt. Jeg efterspørger derimod værktøjer, der virker, siger Louise Schack til Politiken.

SF's skatteordfører, Carl Valentin (SF), støtter forslaget og kalder det over for Jyllands-Posten 'et skridt i den rigtige retning'.

- Men jeg mener overhovedet ikke, at det er nok, og jeg er enig med de 77 procent af danskerne, der er tilhængere af et totalforbud, siger han til Jyllands-Posten.

Den udtalelse møder opbakning fra De Radikales skatteordfører, Kathrine Olldag (R).

Jeppe Bruus har indkaldt Folketingets partier til et indledende møde den 7. september for at drøfte forslaget.