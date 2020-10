Vil ikke have ilt - fik det alligevel

Donald Trump afviste ifølge sin læge at få ekstra ilt, men måtte tvinges til at modtage det

Den amerikanske præsident har modtaget ekstra ilt flere gange, selvom han ikke ønskede det.

Det fremgik af dagens pressemøde, hvor præsidentens læge Sean Conley gav en opdatering på præsidentens helbred.

Lørdag blev det fra samme læge meldt ud, at Donald Trump ikke havde modtaget ekstra ilt torsdag, fredag eller lørdag. Nu lyder det, at han modtog det blandt andet fredag.

Iltmætningen i præsidentents blod var fredag nede på 94 procent, lød det samtidig fra Sean Conley.

Normalt har man en iltmætning på 95-100%, men tallet kan falde med alderen.

Sår tvivl om, hvornår Trump blev testet positiv

Trump på sterioder

Præsidentens læger sagde ved pressmødet, at han modtager 'dexamethasone' efter en episode, hvor iltmætningen i præsidentens blod faldt og han følte sig forpustet.

Dexamethasone er en type steriodmedicin, der nedsætter inflammation. Coronavirus mefører inflammation mens kroppen bekæmper virussen.

Donald Trump har ifølge Sean Conley ikke haft feber siden fredag, og er på benene, beskriver lægen.

Kan være tilbage på arbejdet mandag

Donald Trump kan potentielt blive udskrevet allerede mandag, lød meldingen fra Det Hvide Hus lægehold.

- Præsidenten klarer det rigtig godt, siger Sean Conley.

Præsidentens nuværende niveau for iltmætning i blodet ligger ifølge lægen på 98 procent.

Ekskone om Trump: - Han var uforsigtig

Skiftende udmeldinger

Ved pressemødet dagen før meldte Sean Conley ud, at præsidenten var 72 timer inde i diagnoseforløbet, hvilket ikke stemte overens med Det Hvide Hus tidligere udmeldinger.

På daværende tidspunkt blev der tegnet et billede af, at præsidenten havde det godt. Kort tid efter meddelte stabschefen i Det Hvide Hus, at de følgende 48 timer var kritiske for præsidentens kamp mod corona.

Det kommenterede lægen på ved dagens pressemøde, hvor han samtidig begrundede hans tidligere udmelding med, at han ikke ville tegne et billede, der var misvisende i forhold til præsidentens sygdomsforløb.

- Det kom til at lyde som om, at jeg forsøgte at skjule noget. Præsidenten klarer det rigtig godt, siger Sean Conley.

Officielt: De næste 48 timer er kritiske for Trumps coronakamp