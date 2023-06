Vil kigge på yderligere stramninger: - Dybt forkasteligt og foragt for liv

Sagen om den formodede vanvidsbilist fra Langebro har lige så stor prioritet som udbyttesagen, når det kommer til spørgsmålet om at få udleveret de formodede gerningsmænd til Danmark fra De Arabiske Emirater.

Sådan lød det torsdag formiddag fra justitsminister Peter Hummelgaard (S), da han i et åbent samråd skulle redegøre for en række spørgsmål om den formodede vanvidsbilist fra Langebro, hvis hasarderede kørsel ifølge politiet var årsag til 35-årige Magnus Buhl Hansens død.

Bilisten er endnu ikke blevet stillet for en dommer.

Vigtigt og principielt

I samrådsspørgsmålet stillet af Mikkel Bjørn (DF) blev Peter Hummelgaard blandt andet bedt om at redegøre for, hvordan det kan ske, at den tiltalte i første omgang blev løsladt efter ulykken og dernæst ikke mødte op i retten for i stedet at flygte til London.

Herfra fortsatte turen til Dubai, hvor han blev løsladt mod kaution til trods for, at der foreligger en udleveringsaftale mellem Danmark og De Forenede Arabiske Emirater.

- Det her er en meget, meget vigtig sag og også en principiel sag, lød det fra justitsministeren kort efter samrådets start.

Eftersom der er tale om en verserende straffesag, var det begrænset, hvor detaljerede svar der kunne gives. Dog lagde justitsministeren op til at kigge på, om yderligere stramninger af reglerne for vanvidsbilisme kan være en mulighed.

- Vi har en kæmpestor forpligtelse til at gøre, hvad vi kan, for at forbrydere stilles til ansvar for de forbrydelser, de har begået. Vanvidskørsel er dybt forkasteligt. Det er foragt for liv.

- Vi skal ikke finde os i, at de skaber utryghed på vores veje. De skal stilles for en domstol, og det må ikke være muligt at slippe for strafforfølgelse ved at flygte til udlandet. Vi vil se på muligheden for at skærpe indsatsen mod vanvidskørsel yderligere, fastslog han.

I 2019 mistede Britta Buhl sin 35-årige søn Magnus, da han på vej på arbejde blev torpederet af en bil, der kørte 107 km/t i en 50-zone. Foto: Christer Holte

Står til rådighed

Til spørgsmålet om, hvordan den nu tiltalte kunne blive løsladt efter ulykken, lød svaret, at det efter fire ugers varetægtsfængsling ikke blev vurderet, at der længere var fuldt grundlag for fængsling.

Han tilføjer, at hverken by- eller landsretten vurderede, at der var risiko for, at den tiltalte ville flygte ud af landet, men tilføjer også, at denne sag giver ’grund til politisk eftertanke’.

Til spørgsmålet om, hvordan det kunne lade sig gøre, at han blev løsladt i Dubai, henviste Hummelgaard til, at de ikke har indflydelse på de emiratiske myndigheders sagsbehandling, men at Statsadvokaten og de andre involverede danske myndigheder står fuldt til rådighed for at hjælpe med sagsbehandlingen.

Justitsministeren nævnte også, at han for nyligt havde en telefonsamtale med justitsministeren i De Arabiske Emirater, som han ikke kan gå detaljeret ind i.

- Men jeg understregede denne sags vigtighed. Både for mig som justitsminister, for Justitsministeriets departement, som jo mistede en mand, men også for hele det danske samfund.

23. juli 2019 tog Britta Buhls liv en smertefuld drejning, da hendes søn Magnus mistede livet i en voldsom trafikulykke. Her kan du læse hende sætte ord på sagen, som stadig ikke er afsluttet.