Vil lade sig vaccinere for rullende kameraer

Tre tidligere amerikanske præsidenter tilbyder at få coronavaccine for rullende kameraer

De tre tidligere amerikanske præsidenter Barack Obama, George Bush og Bill Clinton vil lade sig vaccinere mod coronavirus for rullende kameraer.

Det skriver CNN.

De tre forhenværende præsidenter har meldt sig frivilligt i håbet om, at det vil bidrage til at øge offentlighedens tiltro til sikkerheden af en kommende coronavaccine.

Foreslog det selv

Det var på eget initiativ, at George Bush tilbød at blive vaccineret til offentligt skue for resten af verden. Det fortæller hans stabschef Freddy Ford til CNN.

- For et par uger siden bad Bush mig om at lade doktor Fauci (USA's øverste virusekspert, red.) og doktor Deborah Birx (chef for den amerikanske indsatsstyrke mod coronavirus, red.) vide, at når tiden kommer, vil han gøre, hvad han kan, for at opfordre sine medborgere til at blive vaccineret, fortæller Freddy Ford.

Han understreger, at vaccinen først skal være helt skker og 'skal gives til dem, der behøver den, først'.

- Så vil Bush stille sig i kø til sin vaccine, og det gør han glædeligt på kamera, siger stabschefen.

Bill Clintons pressesekretær, Angel Urena, sagde til CNN onsdag, at også Clinton vil være villig til at blive vaccineret offentligt.

- Clinton vil uden tvivl tage en vaccine, så snart den er tilgængelig for ham. Og han vil gøre det offentligt, hvis det kan hjælpe amerikanerne til at gøre det samme, sagde han.

Stoler på Fauci

Tidligere præsident Barack Obama sagde i et tv-interview, som bliver sendt torsdag, at han har fuld tiltro til Anthony Fauci, hvis han erklærer en vaccine sikker.

- Folk som Anthony Fauci, som jeg kender og har arbejdet med, stoler jeg fuldstændig på, siger Obama.

- Så hvis Anthony Fauci fortæller mig, at vaccinen er sikker, så tager jeg den. Jeg ender måske endda med at tage den på tv eller få det filmet, bare så folk ved, at jeg stoler på videnskaben, siger han.

