Finansminister Nicolai Wammen (S) vil oprette en statslig krisefond på i første omgang 10 milliarder kroner.

Den skal hjælpe, hvis danske 'samfundsbærende' virksomheder ikke længere har andre muligheder for at skaffe kapital efter coronakrisen.

Det siger han i et interview med Børsen og i en pressemeddelelse fra Finansministeriet.

- Vi skal gøre alt for at undgå, at sunde og samfundsbærende virksomheder kommer i akut stormvejr, fordi fundamentet under verdensmarkedet eksempelvis slår revner.

- Derfor foreslår regeringen en innovativ model næppe tidligere set i danmarkshistorien, lyder det i pressemeddelelsen.

Staten skal skyde egenkapital ind i virksomhederne mod at få ejerandele i de virksomheder, der støttes.

Det skal være ejerdele uden indflydelse.

Ifølge Finansministeriet skal fonden understøtte virksomheder, der var finansielt sunde før krisen, og som har en økonomisk fremtid efter også.

Desuden skal virksomhederne være 'samfundsbærende'. Det betyder, at de skal spille en central rolle i Danmark med en væsentlig dansk tilstedeværelse.

De skal være 'højproduktive og vanskelige at erstatte,' lyder det i pressemeddelelsen.

Virksomhederne må heller ikke sende penge til aktionærerne, mens staten er inde som medejer.

- Jeg lægger ikke op til, at vi skal stille 117 forskellige krav om, hvordan de skal drive deres virksomhed.

- Men når man får penge fra staten, er det kun meget rimeligt, at man så eksempelvis ikke vil kunne udbetale udbytte eller købe egne aktier op, siger Nicolai Wammen til Børsen.

Der fremgår ikke, hvilke virksomheder der tænkes på, men ifølge finansministeren opfylder omkring 200 virksomheder regeringens krav.

Offentligt ejede virksomheder og finansielle virksomheder som for eksempel banker er ikke omfattet.

Heller ikke delvist offentligt ejede selskaber som Københavns Lufthavne og SAS kan få hjælp via fonden. Skal det ske, vil det blive på en anden måde, siger ministeren.

Både Venstre og Dansk Industri siger til Børsen, at de er åbne for idéen.