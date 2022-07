Vil ramme Putin på pengepungen: 'Opskriften på en katastrofe'

G7-landene vil indføre en makspris på olie for at ramme Putins pengemaskine, men det kan ende med at ramme Vesten endnu hårdere, advarer analytiker

Der er endnu flere sanktioner på vej mod Putins Rusland.

I sidste uge lød det nemlig fra de økonomisk stærke G7-lande, at man vil indføre sanktioner over for russisk olie.

Dermed vil man altså gå direkte efter Putins lukrative guldgrube, men det kan give gigantisk bagslag, lyder advarslen.

Makspris på olie

Siden krigens start har Rusland tjent styrtende med penge på olie og gas. Stigende priser har betydet, at EU har købt energi for svimlende 427 milliarder på 100 dage.

Derfor vil man indføre en makspris på olie. Men det vil få katastrofale følger for det globale energimarked, vurderer analytiker ifølge norske Dagbladet.

Der er faktisk tale om en decideret elendig idé, mener chefanalytiker for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop:

'Det ser godt ud på papiret, men lige nu lyder det som opskriften på en katastrofe', skriver han i en analyse.

Han peger på, at G7-landene med den kurs styrer lige mod højere oliepriser, fordi den globale oliereservekapacitet er skræmmende lav. USA - som er verdens største forbruger af netop olie - kører allerede så småt på pumperne af deres strategiske reserver.

'Til efteråret vil en tredjedel af USA's strategiske reserver være væk. Rusland kan og vil selvfølgelig sige nej til prisloftet: 'Normalpriser, ellers skærer vi i olie!'. Det er sælgerens marked', skriver Schieldrop videre.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der skal produceres mere olie for at få prisen ned i den kommende tid, melder OPEC. Foto: Ritzau Scanpix

Prisen er eksploderet

Olieprisen er allerede eksploderet, siden coronakrisen ramte verden i 2020.

I begyndelsen af juni var prisen på en tønde råolie steget til det højeste niveau i 13 uger og tæt på det højeste niveau nogensinde.

En tønde råolie kostede således næsten 123 dollars - 855 kroner - hvilket er milevidt fra midten af 2020, hvor prisen lå på sølle 20 dollars.

6. juli i år ligger prisen på cirka 104 dollars.

Kinas eksport

Den seneste pris-eksplosion skyldes især én ting. Nemlig den sovende kæmpe Kina, der for alvor er ved at komme op i gear igen og eksporterer på livet løs.

Ifølge Finans lå den kinesiske eksport for maj 16,9 procent højere end for et år siden.

- Eksporten er imponerende landets nedlukning af flere store byer taget i betragtning, siger Stephen Innes, partner i SPI Asset Management, til Reuters ifølge Finans.

Samtidig melder USA om tomme hylder og ingen oliereserver, hvilket får verdens største økonomi til at skrige på en øget produktion af olie på verdensplan.

Øger udbuddet

Organisationen af olieeksporterende lande, Opec, har da også sammen med de olieproducerende lande vedtaget en aftale, der skal få olieproduktionen til at stige med 648.000 tønder olie om dagen i juli og august.

Aftalen er vedtaget for at sænke olieomkostningerne og dermed energipriserne efter et massivt pres fra netop USA.

Det betyder, at priserne på blandt andet diesel og benzin kan falde.

Det skriver Bloomberg.

Opec har allerede løftet olieproduktionen med 432.000 tønder om dagen de seneste måneder. Der er altså tale om en yderligere stigning på 50 procent.