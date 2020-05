Vil samle penge ind til Inger

Det sker ikke ligefrem hver dag. Men siden tirsdag ved middagstid er det en realitet.

Nye Borgerlige har nemlig oprettet en hjemmeside, hvis formål er at støtte Venstres næstformand, Inger Støjberg, mens Instrukskommissionen er ved at undersøge eksministerens rolle i forløbet om den ulovlige adskillelse af unge asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Formålet med hjemmesiden er at samle penge ind til avisannoncer, der skal indrykkes for at støtte Støjberg.

Det siger Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, i et interview med Berlingske.

- Tanken er, at det her jo ikke er en partipolitisk sag. Det er en sag for alle, der kæmper for danske værdier og er imod islamisk kultur i Danmark. Og derfor er det også tværpolitisk at bakke op om Inger, siger Vermund til Berlingske.

Strammer-Martin i flæsket på Støjberg

Sagen går tilbage til 2016, da Støjberg var udlændinge- og integrationsminister.

Tidligere på måneden indledte Instrukskommission arbejdet med at undersøge den ulovlige adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Instruksen var ulovlig, har Folketingets Ombudsmand vurderet, fordi parrene havde krav på en individuel vurdering. Der kunne være par, som ikke måtte adskilles, for eksempel hvis de havde børn.

Internt godkendte Støjberg i 2016, at ikke alle asylpar kunne skilles ad, har hun meddelt kommissionen. Offentligt meldte hun dog noget andet ud.

Det gjorde Støjberg via et ministernotat, som ingen havde hørt om, før Støjberg selv bragte det op i kommissionen, da hun vidnede i sidste uge.

Vermund vil ikke oplyse, hvor mange penge der hidtil er indsamlet. Men sagen er vigtig for hende og Nye Borgerlige.

- Det er et spørgsmål om, om man har haft tillid til hende som minister i den sag, eller om man ikke har. Om man tror på, at hun har gjort, hvad hun skulle gøre, siger Vermund til Berlingske.