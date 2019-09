Vil sende millioner til Kvinfo

Det skabte stor virak, da den foregående regering flyttede opgaver fra videnscentret for køn, ligestilling og mangfoldighed - Kvinfo.

Det sendte millioner ud af Kvinfos budget og kastede beskyldninger om en ideologisk kamp mod centret fra kulturministeren af sig.

Nu vil SF øge bevillingen til Kvinfo i den kommende finanslov med fem millioner kroner, så centret kan overleve og løfte flere opgaver, end det gør i dag.

- Vi vil gerne genrejse Kvinfo, så de bedre kan arbejde med de ting, de er sat i verden for; vidensformidling om seksualitet, køn og ligestilling.

- Kvinfo kæmper, men har svært ved at køre rundt med den bevilling, de har. Og vi ser gerne, at de også har kræfter til at arbejde mere med højaktuelle emner som krænkende adfærd på nettet, siger ligestillingsordfører hos SF Astrid Carøe.

I 2017 blev det af den daværende kulturminister Mette Bock (LA) besluttet at trække opgaver væk fra Kvinfo, hvilket mindskede Kvinfos budget fra 6,8 millioner kroner til 3,5 millioner kroner.

Statsfeministisk propaganda

Mette Bock afviste, at det skete, fordi man havde noget imod foreningen. Det blev der dog skabt tvivl om, da folketingsmedlemmet Laura Lindahl (LA) samme dag ifølge Magisterbladet sagde, at "målet er at lukke" Kvinfo, som hun beskrev som statsfeministisk propaganda.

- I mine øjne er det et meget tydeligt ideologisk rettet angreb mod Kvinfo og ligestillingskampen i det hele taget, sagde nuværende fødevareminister og daværende ligestillingsordfører Mogens Jensen (S) på det tidspunkt.

Enhedslisten bakker op om, at Kvinfo får flere penge, siger ligestillingsordfører Mai Villadsen. Hun opfattede beskæringen af budgettet som politisk motiveret, men siger, at der "er nye politiske boller på suppen".

- Vi skal have genoprettet støtten til Kvinfo og har allerede bragt det op med ministeren. Det er få midler, men det vil betyde meget for kønsforskning og ligestilling i Danmark, siger hun.

Også Radikale vil arbejde for, at Kvinfo får tilført nye midler.

- Ligestilling er en central dansk værdi, og det kan ikke være rigtigt, at et område, der er blevet så kraftigt nedprioritering, ikke bliver opprioriteret med den regering, vi har nu, siger ligestillingsordfører Samira Nawa.