Vil stævne Trumps tolk fra Putin-møde

USA's præsident, Donald Trump, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, holdt en to timer lang, privat samtale under topmødet i Helsinki, Finland, mandag.

De to statsledere var dog ikke helt alene, og nu arbejder Demokraterne i Kongressen på at stævne den kvindelige tolk, som Trump havde medbragt til de private drøftelser.

Demokraterne mener, at Trumps tolk og de notater, som hun tog under topmødet, kan give afgørende informationer om, hvad der blev talt om.

- Vi ønsker, at tolken forklarer sig for Senatets udenrigsudvalg. Vi vil have indblik i notaterne, siger senator Bob Menendez til MSNBC.

Donald Trump havde medbragt en tolk til topmødet med Ruslands Vladimir Putin. Her ses den kvindelige tolk tage noter. Foto: AP

Demokraterne er i offensiven, efter at Trump på et efterfølgende pressemøde sagde, at han ikke troede, at Rusland havde blandet sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Dermed modsagde han den amerikanske efterretningstjeneste, der har konkluderet, at Rusland forsøgte at påvirke valget.

Efter voldsom kritik trak Trump tirsdag i land med en forklaring om, at han havde glemt et 'ikke', da han kom med den opsigtvækkende kommentar.

Både demokrater og republikanere kritiserede i stærke vendinger præsidentens udtalelser såvel som den efterfølgende bortforklaring.

Det vil være usædvanligt at stævne præsidentens tolk, men republikaneren Bob Corker, der er formand for udenrigsudvalget, siger, at han vil overveje forslaget.