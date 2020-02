Vil stramme grebet om muslimer: - I strid med grundlov

Liberal kritik hagler ned over Nye Borgerliges forslag om at fjerne muslimsk trossamfunds rettigheder

Nye Borgerliges forslag om at fjerne myndighedernes anerkendelsen af det muslimske trossamfund og dermed også dets privilegier møder hård kritik.

Forslaget behandles i folketingssalen senere i dag, og det med hovedrysten fra Venstre.

Helt konkret vil Nye Borgerlige fjerne det muslimske trossamfunds vielsesmyndighed, fradrag til bidragsydere for donationer og mulighed for at hente udenlandske prædikanter på en særlig opholdstilladelse.

Ifølge Venstres kirkeordfører, Louise Schack Egholm, er forslaget i konflikt med både grundlov og religionsfrihed.

- Det er jo i strid med grundloven, for ifølge grundloven må du tro på, hvad du vil, hvis du ikke generer andre.

- Vi har religionsfrihed i Danmark, og forslaget er en knægtelse af den, fordi man ifølge forslaget ikke må have en tro, bare fordi det er en bestemt tro, siger hun.

Social kontrol

Nye Borgerlige begrunder forslaget med, at islam er i opposition til demokratiet, de personlige frihedsrettigheder, trosfriheden og ligestillingen mellem kønnene.

Louise Shack Egholm understreger, at selvom der findes eksempler på undertrykkelse og social kontrol i det muslimske trossamfund, kan der ikke sættes lighedstegn mellem det og det muslimske trossamfund.

- Vi ser bestemt steder, hvor kvinder bliver undertrykt med social kontrol, og det er ikke i orden, og det skal ikke være lovligt.

- Men det at man har den muslimske tro, betyder ikke, at man undertrykker andre mennesker.

- Man kan faktisk godt være muslim og demokrat på samme tid - vi skal passe på med at køre alle over en kam på samme tid, siger hun.

Strider ikke

Formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, fejer Venstre-kritikken af bordet og kalder det ærgerligt, at man ikke ’har styr på grundlaget for at lave politik i Danmark'.

- Hvis det var i strid med religionsfriheden ikke at anerkende et trossamfund, ville myndighederne konstant handle i strid med religionsfrihed i dag.

- For der er mange trossamfund, der ikke bliver anerkendt, fordi de ikke lever op til de vilkår, man politisk har sat for trossamfund, siger Pernille Vermund.

Ifølge Pernille Vermund strider det muslimske trossamfund imod dansk lov, ret og normer.

Hun nævner blandt andet en særlig vielsesret, som ikke tillader skilsmisse uden mandens anerkendelse, og at frafaldne muslimer straffes og trues med vold og død.

- Forslaget sigter jo ikke mod at forbyde muslimer at tro og tænke det, de vil, men mod at fjerne anerkendelse af det muslimske trossamfund og de privilegier, man har som et anerkendt trossamfund, siger hun.