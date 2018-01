Vil være præsident: Men hendes forhold til denne mand kan ødelægge det hele

Harvey Weinstein var tidligere en stor kanon i Hollywood.

Stjerneproduceren var manden bag adskillige storfilm, men i forbindelse med #metoo-bølgen krakelerede glansbilledet, da flere skuespillerinde anklagede ham for seksuelle overgreb og voldtægt.

Efterfølgende blev han fyret fra sit produktionsselskab og suspenderet fra adskillige poster i diverse filmakademier. Og det kan nu få store konsekvenser for Oprah Winfrey, hvis hun beslutter sig for at stille op til præsidentvalget.

Det skriver flere internationale medier - heriblandt Las Vegas Review Journal.

For mere end 20 år siden blev Oprah Winfrey og produceren Harvey Weinstein angiveligt tætte, og det kulminrede i 2013, hvor Oprah spiller sammen med superstjerner som Forest Whitaker og Mariah Carey i den Weinstein-producerede film The Butler.

I den forbindelse blev der også taget flere billeder fra fester og andre arrangementer, hvor de to morer sig gevaldigt sammen, og endda eksisterer der et billede, hvor Oprah kysser ham på kinden.

- Mens Harvey Weinstein krænkede unge piger, var Oprah Winfrey en af de mest magtfulde kvinder. Men hvad gjorde hun for at stoppe ham? Ingenting, skriver Las Veags Review om forholdet.

Artiklen fortsætter under billederne

Harvey Weinstein sammen med Oprah Winfrey i 2014

Harvey Weinstein og instruktør Lee Daniels sammen med Oprah Winfrey i 2013.

Anklage: Weinstein lokkede med Oprah

Desuden kunne New York Post tidligere berette om, hvordan den håbefulde skuespillerinde Kadian Noble har forklaret, at Harvey Weinstein brugte Oprah Winfrey til at narre hende.

Efter sigende var Kadian Noble meget imponeret af Harvey Weinstein første gang de mødtes, og det skyldtes blandt andet, at han hang ud med megastjernen Oprah og modellen Naomi Campell.

- Jeg troede selvfølgelig, at denne mand havde noget ekstraordinært i tankerne for mig, sagde Kadian Noble på det pressemøde, hvor hun offentliggjorde, at hun ville sagsøge Harvey Weinstein for de overgreb, som hun påstår, han har begået mod hende.

I den mere kulørte presse i USA har TMZ også skrevet en artikel, hvor de påstår, at Oprah Winfrey ringede til Harvey Weinstein for at støtte ham, da anklagerne mod ham først tog fart.

Det har Oprah Winfrey dog nægtet pure, og hun har endda kaldt påstanden for 'bullshit'.

Hold i rygterne

Søndag aften dansk tid kom det frem, at der i hold i rygterne om, at Oprah Winfrey ville stille op til præsidentvalget i 2020.

Det kunne CNN fortælle. efter at have talt med to personer tæt på den 63-årige kvinde, der, for at kunne tale frit, har ønsket at være anonyme ifølge CNN.

Ifølge mediet bekræfter Winfreys to venner, at hun seriøst overvejer at gå efter at blive demokraternes præsidentkandidat og dermed gå efter præsidentposten i 2020.

Blusset op

Selv har den 63-årige milliardær da også flere gange leveret subtile hentydninger til, at præsidentposten var noget, der kunne være interessant.

Og den historie fik ekstra liv efter en tale ved Golden Globes-filmprisuddelingen, hvor hun blandt andet sagde:

Artiklen fortsætter under billedet

Oprah på Strøget i København i 2009 (Foto: Kristian Linnemann)

- Den nye dag er i horisonten. Og når den nye dag endelig oprinder, vil det være på grund af en masse formidable kvinder. Mange af dem er i dette rum lige nu, men også mange fænomenale mænd, der kæmper hårdt for at sikre, at de bliver de ledere, der tager os ind i en tid, hvor ingen nogensinde skal sige 'me too' igen.

'En raket'

Winfreys tale på lige under 10 minutter fik stående klapsalver fra tilhørerne blandt Hollywoods elite, og flere berømtheder opfordrede efter talen talkshowværten til at stille op.

- Hun affyrede en raket (med sin tale, red.). Jeg vil have, at hun stiller op til præsidentvalget, sagde skuespilleren Meryl Streep til Washington Post efter talen.

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: AP

Oprah Winfrey blev kendt i hele USA og meget af verden for hendes 'The Oprah Winfrey Show', hvor hun var vært i 25 år frem til 2011. Med berømmelsen er også kommet en betragtelig forøgelse af formuen, der menes at være på den gode side af 18 milliarder danske kroner.

Dermed er hun ifølge Forbes Magazine den rigeste kvinde i USA, der ikke har arvet sin velstand, ligesom hun var den første sorte kvinde til at blive milliardær i verdenshistorien.