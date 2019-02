Vil være præsident

Demokraten Bernie Sanders er klar til at tage kampen op mod Donald Trump. Den 77-årige politiker stiller op til præsidentvalget

Ved sidste valg tabte Bernie Sanders primærvalget til Hillary Clinton, men den 77-årige veteran giver ikke op. Han er klar til endnu en tur i den politiske boksering og en kamp mod Donald Trump.

Det skriver flere amerikanske medier.

BREAKING: Vermont Sen. Bernie Sanders announces bid for Democratic nomination for president in 2020. — The Associated Press (@AP) 19. februar 2019

Den garvede politiker vil igen forsøge at blive demokraternes kandidat til præsidentvalget i 2020. Han havde samme plan i 2016, men tabte primærvalget til Hillary Clinton og fik derfor aldrig lov til at tage kampen op mod Donald Trump.

Dengang fik Hillary Clinton 2842 af de delegerede demokraters stemmer, mens Bernie Sanders måtte nøjes med 1865 stemmer.

Bernie Sanders har ved flere lejligheder hyldet den skandinaviske velfærdsmodel og brugt Danmark som et forbillede. Derfor betegnes han som noget af det tætteste man kan komme på en socialist i USA.

Bernie Sanders stiller i første omgang op til at blive nomineret som Demokraternes kandidat til præsidentvalget, og han annoncerede det i et radioprogram i sin hjemstat.

- Jeg ville have, at indbyggerne i staten Vermont skulle vide dette først. Jeg lover, at jeg på min rejse rundt i USA vil tage de værdier med, som alle os i Vermont er stolte af: En tro på retfærdighed, fællesskab, i græsrodspolitik.

- Det er, hvad jeg vil tage med over hele landet, siger Bernie Sanders i et radioprogram på stationen Vermont New Public Radio.

Han er i dag senator i delstaten Vermont.