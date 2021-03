Vild folkefest efter missiltest i Nordkorea

I Nordkorea fejrede man tirsdag planen om at opføre 50.000 lejligheder med et ordentligt brag

Kæmpe eksplosioner efterfulgt af store jubelbrøl fra hundredtusindvis af mennesker.

Det lyder ikke umiddelbart som en helt normal folkefest. Men sådan forløb en storslået ceremoni tirsdag i den nordkoreanske hovedstad Pyongyang.

Her fejrede regiment, at det vil opføre 50.000 nye lejligheder i hovedstaden ved at sprænge jorden væk på det sted, hvor det gigantiske byggeri skal foregå.

Her ses to store eksplosioner i baggrunden. Foto: KCNA/Ritzau Scanpix

Kim Jong-un var i et særdeles godt humør under festen. Foto: KCNA/Ritzau Scanpix

Det blev også til en tale til de hundredtusinder, der var mødt frem i hovedstaden. Foto: KCNA/Ritzau Scanpix

Onsdag har det nordkoreanske statsmedie KCNA delt billeder fra folkefesten.

Her ses landets diktator Kim Jong-un også deltage i yderst godt humør. Den 37-årige statsleder holdt også en tale til de mange fremmødte nordkoreanere.

Ved en militærparade i oktober sidste år var det en anderledes nedtrykt Kim Jong-un, der undskyldte for landet forfatning.

Nordkorea affyrer missiler efter Biden-manøvre

Folkefest efter missiltest

Folkefesten kommer i kølvandet på, at Nordkorea søndag affyrede to krydsermissiler ud for landets vestkyst.

Det er Nordkoreas første offentligt kendte våbentest, siden den amerikanske præsident, Joe Biden, tiltrådte 20. januar.

Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap onsdag.

Meldingen fra Yonhap kommer, efter at amerikanske embedsmænd tirsdag fortalte, at Nordkorea i weekenden affyrede to kortdistancemissiler.

Ifølge de amerikanske embedsmænd blev missiltesten opdaget af det sydkoreanske militær.

- Det, de (nordkoreanerne) affyrede, var krydsermissiler - ikke ballistiske missiler, oplyser en unavngiven kilde ifølge Yonhap.

Sydkoreas fælles stabschefer bekræfter onsdag rapporterne og siger, at de nøje overvåger Nordkoreas militære aktiviteter i samarbejde med USA.