Vild forvirring om ny Trump-sag

Først lød det, at der var en fjerde tiltale på vej imod Donald Trump. Men nu trækker Reuters ganske opsigtsvækkende dele af historien tilbage

Fjerde gang for Donald Trump. Eller hvad?

I første omgang skrev Reuters, at et fjerde sagsanlæg mod Trump var på vej. Men Reuters trækker nu straks en del af historien tilbage.

Delstaten Georgia vil lægge sag an mod tidligere præsident Donald Trump for forsøg på at omgøre valgresultat i 2020 ved præsidentvalget, oplyser en domstol ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Nyhedsbureauet trækker imidlertid en del i land i forhold til dets første melding kort forinden, om at en tiltale ligger klar mod republikaneren Trump.

Domstolen i Fulton County, som Reuters i første omgang henviste til, har ikke reageret på ønsket om en kommentar.

Og meldingen om, at der lægges sag an mod Trump, er ifølge Reuters blevet fjernet fra domstolens hjemmeside.

Ifølge amerikanske medier er det dog forventeligt, at Georgia lægger sag an mod Trump i løbet af denne uge.

Trump tabte valget i Georgia til senere præsident Joe Biden. Men han forsøgte at overtale delstatens indenrigsminister til at finde nok stemmer til, at han ville fremstå som vinder.

Det afviste den republikanske indenrigsminister.

Hvis der bliver rejst tiltale mod Donald Trump i sagen fra Georgia, vil det være fjerde gang, at der rejses tiltale mod ekspræsidenten på bare fem måneder.

Tidligere på måneden blev der rejst tiltale i den hidtil største sag mod Trump. Rigmanden blev anklaget for sammensværgelse mod USA ved 6. januar 2020 - i forbindelse med hans tilhængeres storm på Kongressen i Washington - at forsøge at omgøre valgresultatet.

Den sag bliver ført af den særlige anklager Jack Smith.

Smith har desuden allerede rejst sagen mod Trump for at have hemmelige dokumenter fra Det Hvide Hus i sit hjem i Mar-a-Lago, efter han ikke længere var præsident.

I april erklærede Trump sig ikkeskyldig i en sag, der handler om betaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels til gengæld for, at hun tav om en påstået affære. Betalingen fandt angiveligt sted i 2016 kort før præsidentvalget, som Trump vandt.