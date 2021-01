Vild krig på Facebook: 'Du har til i morgen klokken 12'

Det er udbrudt åben krig mellem komikeren Omar Marzouk, den tidligere Enhedsliste-kandidat Asmaa Abdol-Hamid og politikeren Naser Khader.

Krigen finder sted på Facebook, hvor Marzouk og Abdol-Hamid samt flere andre profiler det seneste døgn har delt opslag til deres tilsammen over 50.000 følgere, hvori de beskylder Naser Khader for at stå bag overgreb mod kvinder.

De voldsomme anklager bliver pure afvist af Naser Khader. Politikeren har valgt over for Ekstra Bladet at gå i rette med beskyldningerne om både overgreb og politianmeldelse for overgreb.

- Det er komplet løgn. Det er et forsøg på bagvaskelse, som de helt udokumenteret deler. Jeg har talt med min advokat, og de får en sag på halsen, hvis ikke deres opslag pilles ned i dag, og de efterfølgende undskylder, siger Naser Khader til Ekstra Bladet.

Du kan læse flere svar fra politikeren i interviewet nederst.

Voldsomme beskyldninger

I sit opslag på Facebook skriver Omar Marzouk, at Naser Khader står bag overgreb, samt at det har været en 'offentligt kendt hemmelighed'.

'Hvis du er i tvivl, så er det Nasser Khader det handler om. Hans overgreb har længe været en offentlig kendt hemmelighed i indvandrerkredse, men nu er der en modig sjæl, som endelig tør stå frem. Tak for dig !!,' skriver Omar Marzouk i opslaget.

Også Abdol-Hamid har delt denne beskyldning.

Truer med politi

Det har Naser Khader ikke taget godt imod. I kommentarsporet under opslaget kommer han nemlig med et ultimatum til komikeren.

'Det er total løgn! Omar Marzouk, du har til i morgen kl 12 at trække dine falske anklager og groft injurierende løgne om mig og beklage dem, ellers bliver du meldt til politiet. Og jer der liker er medskyldige i de falske anklager og bagvaskelse,' skriver politikeren i en kommentar.

Khader: Det er et koordineret angreb Naser Khader har valgt at gå i rette med de voldsomme beskyldninger mod ham i Ekstra Bladet. - Det er voldsomme anklager, som de nu pludselig deler offentligt. Hvordan forholder du dig til dem? - Det er komplet løgn. Det er et forsøg på bagvaskelse, som de helt udokumenteret deler. Jeg har talt med min advokat, og de får en sag på halsen, hvis ikke deres opslag pilles ned i dag, og de efterfølgende undskylder. - De nævner, at du skal være politianmeldt. Har du haft kontakt med politiet om det her? - Jeg er ikke politianmeldt. Jeg har aldrig hørt noget fra politiet. Der er ikke hold i noget af det. Men jeg er en rød klud for de her ghetto-populister. Det virker som et koordineret angreb, siger Naser Khader til Ekstra Bladet. - Det fremgår også, at partiledelsen skulle have forsøgt at få kvinder til at tie om deres oplevelser med dig... - Også det er fuldstændig forkert. Jeg synes faktisk, du skal prøve at kontakte partiets generalsekretær. Han kan fortælle, om der har været nogen sager. Vis mere Luk

Afviser blankt pression

Beskyldningerne regner ikke blot ned over Naser Khader i opslaget. Omar Marzouk giver nemlig også Søren Pape Poulsen en tur.

'Er det rigtigt Søren? Har dit parti, bedt kvinderne om ikke at gå offentligt ud med deres historie om overgreb? Og hvordan hænger det sammen med jeres politik om lov og orden?,' skriver Omar Marzouk og tilføjer, at han håber, Søren Pape Poulsen vil svare.

Dette afviser de konservative dog blankt:

'Selvfølgelig har vi ikke bedt nogen kvinder om ikke at gå offentligt ud med historier om overgreb,' skriver Konservative Folkepartis generalsekretær Søren Vandsø i en sms til Ekstra Bladet.