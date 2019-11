Vild måling: Folket vil af med Trump

Lidt over halvdelen af de adspurgte amerikanere siger i en meningsmåling, at de vil have præsident Donald Trump stillet for en rigsret og afsat.

51 procent siger, at de synes, at Trump skal for en rigsret i Senatet og kendes skyldig. Det vil betyde, at han fjernes fra embedet.

Seks procent siger, at de gerne ser Trump stillet for en rigsret, men de mener ikke, at han skal fjernes fra præsidentposten.

Meningsmålingen foretaget af Ipsos for tv-stationen ABC News er den første meningsmåling, der er foretaget, efter at amerikanerne har kunnet følge rigsretshøringer direkte på tv.

De offentlige høringer kan have fået flere amerikanere til at hælde i retning af en rigsretssag og afsættelse af præsidenten.

Et gennemsnit af tidligere meningsmålinger - foretaget inden de offentlige høringer - viste, at 48 procent af de adspurgte ønsker Trump afsat, skriver websitet FiveThirtyEight.

I den seneste måling siger 38 procent, at de er imod at stille præsidenten for en rigsret.

I de målinger, der blev foretaget før de offentlige høringer på tv, sagde 46 procent, at de ikke ville have Trump for en rigsret.

Meningsmålingen viser også, at 58 procent af de adspurgte amerikanere siger, at de har fulgt rigsretshøringerne tæt eller nogenlunde tæt. 42 procent siger, at de ikke har fulgt med eller kun fulgt lidt med.

Kongressen kan fjerne en præsident fra embedet, hvis denne har begået "alvorlig kriminalitet". Det kan være forræderi, bestikkelse eller alvorlig misbrug af politisk magt.

I Repræsentanternes Hus skal et simpelt flertal rejse en eller flere anklager. Her har Demokraterne i øjeblikket flertallet.

En rigsretssag foregår i Senatet, hvor præsidenten for USA's højesteret leder processen.

De 100 senatorer fungerer som et nævningeting, mens udvalgte medlemmer af Repræsentanternes Hus er anklagere i sagen. Det kræver to tredjedeles flertal at afsætte præsidenten. I Senatet har Republikanerne flertal.