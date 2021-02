Vild mælkekrig: - Fuldstændig komisk

Et omstridt EU-forslag kan gøre livet surt for populære plantedrikke

Hvis du har erstattet den almindelige mælk med havre- eller soyadrik i din kaffe eller på havregrynene om morgenen, så er du langt fra den eneste.

Undersøgelser fra COOP viser, at danskernes forbrug af mælk er faldende, mens forbruget af plantedrikke er stærkt stigende.

Men i fremtiden kan de plantebaserede alternativer til mælk få sværere ved at markedsføre sig som netop det.

I forvejen er det forbudt at kalde drikkene for 'soyamælk' og 'havremælk', men et omstridt EU-forslag, som Europa-Parlamentet har stemt for, kan stramme skruen yderligere, når det bliver endeligt forhandlet på plads af parlamentet, medlemslandene og komissionen.

Ifølge forslagets kritikere kan det konkret betyde, at de populære plantedrikke fremover ikke må markedsføres som 'mælkelignende' eller 'alternativer til mælk', og at de heller ikke må sælges i noget, der ligner mælkekartoner.

Det samme gælder i øvrigt for andre veganske alternativer til mejeriprodukter som smør, fløde og yoghurt.

'Håbløs protektionisme'

Henrik Lund, CEO i den veganske fødevarevirksomhed Naturli', sammenligner forslaget med, hvis bilindustrien i sin tid ville have forbudt Elon Musk at kalde sin Tesla for en elbil.

- Forslaget er fuldstændig komisk, og derfor har vi også tænkt os at angribe det med humor, hvis det bliver vedtaget. Så skal vi måske til at sælge plantedrik i poser, hvis det kommer så vidt, griner han og fortsætter:

- Men alvoren bag det er jo, at det er en håbløs protektionisme. Landbruget vil forsvare et faldende marked, fordi de kan se, at forbrugerne er på vej et andet sted hen, siger Henrik Lund.

- Men er det ikke fair nok, at I ikke må ligne eller forveksles med noget, I ikke er?

- Jo, men det gør vi heller ikke. Selvom vi ikke nævner 'mælk' med et ord på emballagen, så bruger folk det alligevel som en plantebaseret erstatning for mælk, fordi det giver mening for dem. Tingene udvikler sig, og forbrugerne er ikke idioter. Vi synes dybest set, at det er håbløst, at EU skal bruge tid og penge på det, siger Henrik Lund.

'Kald det dog noget andet'

Jørgen Hald Christensen er direktør i Mejeriforeningen. Han mener, at betegnelser som 'mælk' og 'smør' skal være forbeholdt mejeriprodukter, så forbrugerne ikke bliver forvirrede.

Desuden mener han ikke, at forslaget får så store konsekvenser, som dets kritikere frygter, men at det snarere er en præcisering af de gældende regler for at undgå, at sagerne ender i retten.



- Efter vores opfattelse betyder den nye lovændring for eksempel, at betegnelser som 'mælkelignende' og 'smørlignende' heller ikke bliver i orden fremover, men vi kan ikke se, at det skulle betyde, at man ikke må hælde produktet på kartoner.

- Men hvorfor er det et problem, at planteprodukterne markedsfører sig som alternativ til mælk, så længe det fremgår, at det ikke er mælk?

- Man kommer med nogle produkter, som er nye og anderledes og som på ingen måde er mælk. Derfor giver det ingen mening, at det overhovedet skal sættes i forbindelse med mælk. Så kald det dog noget andet, er vores holdning, siger Jørgen Hald Christensen.

Fakta: Det står der i lovforslaget I den lov, der allerede gælder, står der, at betegnelser som 'mælk', 'smør' og 'yoghurt' kun må anvendes om mejeriprodukter og altså ikke om veganske alternativer hertil. Det nye forslag lyder, at disse betegnelser (for eksempel mælk, smør og yoghurt, red.) fremover også skal beskyttes mod: a) enhver direkte eller indirekte kommerciel anvendelse af betegnelsen i) for sammenlignelige produkter eller produkter, som præsenteres som udskiftelige, der ikke er i overensstemmelse med den tilsvarende definition ii) for så vidt en sådan anvendelse udnytter betegnelsens omdømme b) ethvert misbrug, enhver efterligning eller antydning, selv om produktets eller tjenesteydelsens sammensætning eller egentlige beskaffenhed er angivet eller ledsaget af udtryk såsom "art", "type", "måde", "som fremstillet i", "efterligning", "smag", "erstatning", "som" eller lignende c) enhver anden kommerciel angivelse eller praksis, der kan vildlede forbrugeren med hensyn til produktets egentlige beskaffenhed eller sammensætning Kilde: Europa-Parlamentet