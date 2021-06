Vild slåskamp i det bolivianske parlament

En vild slåskamp brød tirsdag ud i det bolivianske parlament i La Paz mellem politikere fra det regerende parti og oppositionen.

Slåskampen mellem oppositionspolitiker Henry Romero og Antonio Colque, medlem af det regerende socialistiske parti MAS, brød ud, da emnet om Bolivias tumultariske politik gennem de seneste år blev taget op på talerstolen.

Det skriver The Rio Times.

Flere knytnæveslag blev delt ud af begge parter, der på et tidspunkt endte med, at de lå og rodede rundt på gulvet.

Vil respekteres

I 2019 trådte Bolivias socialistiske præsident, Evo Morales, tilbage, efter voldelige protester mod regering over påstande om, at han havde fusket sig til valgsejren.

Mindst 33 personer blev dræbt under urolighederne.

Oppositionspolitiker Romero fortæller, at det ifølge regeringen er oppositionens skyld, at 33 døde.

- Alt, hvad vi beder om, er, at vi bliver respekteret, at de holder op med at kalde os kriminelle, mordere, og at de holder op med at udnytte smerten hos de bolivianere, der døde, siger Romero efter slåskampen.

Se politikerne ryge i totterne på hinanden i videoen øverst i artiklen.