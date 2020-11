Vild spådom er nu virkeligheden

Bernie Sanders bliver formentlig aldrig præsident i USA, men han har måske en fremtid som spåkone foran sig. I hvert fald hvis man ser på hans spådom 14 dage før valget.

23. oktober var demokraten og den tidligere præsidentkandidat i studiet hos Jimmy Fallon i 'The Tonight Show', hvor han kom med en spådom om det kommende valg. Knap 14 dage senere har han fået ret. Tæt på ned til nærmeste detalje.

- Valget er 3. november. Det er blevet sagt, at vi ikke vil kende resultatet før dage efter. Hvornår tror du, vi vil kende resultatet? spørger tv-vært Jimmy Fallon sin gæst.

- Her er min bekymring. Analyser har vist, at demokrater af ukendte årsager er mere tilbøjelige til at brevstemme, mens republikanere er gladere for at stemme på valgdagen i stemmeboksene. Derfor er det sandsynligt, at de første optalte stemme vil blive Republikanernes.

- Og her er min frygt, og jeg håber, at alle hører det. På valgaftenen fører Trump i mange af svingstaterne, eksempelvis Michigan, Pennsylvania og Wisconsin, og så går han på skærmen og siger: Tak, USA. Tak fordi I genvalgte mig. Hav en god dag', men så den næste dag og de følgende dage begynder brevstemmerne at komme ind, og så viser det sig, at Biden har vundet de stater, sagde Bernie Sanders.

Det er snyd

Samtidig beskrev den store Trump-kritiker, hvordan Donald Trump så efterfølgende vil sige:

- 'Der kan I bare se. Jeg sagde, at de brevstemmer var snyd. Vi forlader ikke Det Hvide Hus,' sagde Bernie Sanders.

Og Bernie Sanders har fået ret. På valgaftenen erklærede Donald Trump sig som vinder af valget og kaldte Bidens comeback i svingstaterne for svindel.

Samtidig skrev han følgende på Twitter:

- Af hensyn til valgmandsstemmerne erklærer vi os som vindere i Pennsylvania, Georgia, North Carolina, hvor der i hver stat er en stor Trump-føring.

Trump gør også krav på sejren i Michigan, selv om Joe Biden er udråbt som vinder i svingstaten.

Derudover har Trump meldt ud, at han vil gå i højesteret med en protest over valgresultat, hvis han taber, ligesom han vil have stoppet optællingen af stemmer i flere stater.

Trods Bernie Sanders' bekymring har Donald Trump dog ikke sagt, at han ikke har tænkt sig at forlade Det Hvide Hus, hvis Joe Biden skulle blive udråbt som vinder af præsidentvalget.