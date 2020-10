Vild udvikling: - Har aldrig set så mange

Over ti millioner amerikanere har allerede stemt til præsidentvalget 3. november.

Det oplyser gruppen The US Elections Project fra University of Florida, der følger udviklingen i stemmerne. Det skriver nyhedsbureauet AFP tidligt tirsdag dansk tid.

Til sammenligning var der den 16. oktober 2016 1,4 millioner amerikanere, der havde stemt tidligt til det års præsidentvalg. Det skriver Reuters.

Dermed opretholdes den høje stemmeafgivelse, der er blevet meldt om de seneste uger.

- Stemmeberettigede har afgivet i alt 10.296.180 stemmer, skriver The US Elections Project på sin hjemmeside ifølge AFP.

De mange tidlige stemmer skyldes, at flere delstater har udvidet mulighederne for at stemme op til valgdagen eller brevstemme på grund af coronapandemien.

Der er fortsat tre uger til valget.

Flere steder er der kø til de amerikanske stemmebokse, blandt andet i Atlanta. Foto: Christopher Aluka Berry/Reuters

Aldrig set så mange

For cirka fire dage siden stod tælleren fra The US Elections Project på 6,6 millioner stemmer. Dermed er stemmetallet steget med omtrent 3,7 millioner, mens gruppen har fået flere data ind fra delstater.

Ved den lejlighed sagde Michael McDonald fra University of Florida om de tidlige stemmedata:

- Vi har aldrig set så mange mennesker stemme så lang tid før et valg. Folk afgiver deres stemme, når de har besluttet sig, og vi ved, at mange mennesker har dannet deres mening om Trump og dømt ham for længe siden, sagde han.

Trump til angreb

Brevstemmer og årets afvikling af valget har været genstand for flere kontroverser.

Præsident Donald Trump har selv angrebet troværdigheden af brevstemmer flere gange.

Han er blandt andet kommet med udokumenterede påstande om, at brevstemmer er særligt sårbare over for fusk. Ved flere lejligheder har han også antydet, at brevstemmer vil føre til svindel med valgresultatet.

Brevstemmer har ifølge Reuters været en del af det amerikanske præsidentvalg i mere end hundrede år. Det forventes, at mange flere vælgere end normalt vil brevstemme i år på grund af coronapandemien.

Ifølge The Guardian viser et studie fra den konservative tænketank Heritage Foundation, at der de seneste 20 år er blevet svindlet med 0,00006 procent af alle stemmer til præsidentvalg i USA.