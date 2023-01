Vilde Trump-planer

Republikanere drømmer om at nominere Trump som formand for Repræsentanternes Hus. Det ville kaste endnu mere kaos ind i det amerikanske demokrati. Landet står efter flere dages ydmygende afstemninger uden leder af Kongressens ene kammer

Den toneangivende republikaner Lauren Boebert kunne i nat sætte ord på en våd politisk drøm hos nogle af de højreorienterede republikanere:

- Der er forskellige navne i luften. Og måske skulle jeg nominere Donald Trump i morgen (Torsdag.red), udtalte Lauren Boebert.

Ordene faldt på det indflydelsesrige TV-program 'Hannity' på Fox News. Som er et af de vigtigste politiske talkshows i USA.

Onsdag blev det for sjette gang demonstreret for åben skærm, at republikanske Kevin McCarthy ikke har den fornødne opbakning i sit eget parti til at sætte sig i formandsstolen i Repræsentanternes Hus.

Hun blev spurgt af TV-værten Sean Hannity, hvem hendes gruppe af højreorienterede republikanere vil have som 'Speaker of the House' - formand for Repræsentanternes Hus.

Her nævnte Boebert altså den tidligere præsident som en mulighed.

Det kommer efter indtil videre seks ydmygende afstemninger hvor republikanernes oprindelige kandidat, Kevin McCarthy, er blevet stemt ned af sine egne partifæller.

Lauren Boeberts gruppe af yderligtgående republikanere har nedstemt McCarthy gang på gang.

Selvom republikanerne har flertallet i Huset, står USA altså uden leder af Kongressens ene kammer.

Formanden er den tredjehøjst rangerede politiker i USA efter præsidenten og vicepræsidenten.

Kevin McCarthy efter endnu et ydmygende nederlag. Han bliver nedstemt af hans egne partifæller. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

Boeberts vilde prøveballon om Trump som leder af Kongressens andet kammer faldt i god jord hos de såkaldte MAGA-republikanere, som er dybt loyale Trump-støtter.

På de sociale medier, som Twitter og Trumps eget sociale medie Truth Social, har den ide været luftet en del.

- Shitshowet bliver ikke et rigtigt shitshow, før der er en, som nominerer Donald Trump som formand. Dermed er Republikanerne tvunget til at stemme om farmand, tweetede den politiske kommentator Charlie Sykes forleden.

En af de andre toneangivende republikanske rebeller er den dybt kontroversielle Matt Gaetz.

Han har utallige gange tidligere luftet ideen om, at han vil nominere Donald Trump som formand for Repræsentanternes Hus.

Donald Trump anbefalede selv forleden, at republikanerne stemte på Kevin McCarthy. Uden held.

Trump står sammen med Kevin McCarthy. De to har været nære allierede. Trump har forsøgt at få de rebelske republikanere til at stemme på McCarthy. Foto: Kevin Lamarque/Ritzau Scanpix

Partiet som gidsel

Den rebelske gruppe af 20 republikanere, som ikke har villet stemme for partiets foretrukne kandidat, har i princippet taget partiet som gidsel.

De fleste er medlem af den politiske gruppering 'House Freedom Caucus', men omtales i denne kontekst også som 'Never Kevin' - aldrig Kevin.

Hvad, deres præcise plan er, virker uvist.

Udover at de vil gå meget langt for at undgå, at Kevin McCarthy bliver leder af Repræsentanternes Hus.

Ifølge Politico er det vigtigste for Matt Gaetz og andre 'Never-Kevins' at orkestrere kaos. Og tilføje den etablerede del af Det Republikanske Parti et enormt nederlag.

Matt Gaetz er en af dem, som leder oprøret mod Kevin McCarthy. Gaetz har ved flere lejligheder talt om at nominere Donald Trump. Foto: Anna Moneymaker/ Ritzau Scanpix

HVIS de vælger at bringe Trump i spil som leder af Repræsentanternes Hus, vil det betyde endnu mere politisk tumult.

Chancen for at den tidligere præsident rent faktisk vil blive valgt er meget lille.

Men bare en afstemning om ham vil tilføje endnu mere kaos i Det Republikanske Parti og i det amerikanske politiske system.