Vildledning af Folketinget kan ikke øge straf til Støjberg

Hvis Rigsretten finder Inger Støjberg skyldig i at have vildledt Folketinget, kan det ikke tælle som en skærpende omstændighed. Det kan altså ikke give en hårdere straf.

Det har Rigsretten tirsdag afsagt kendelse om.

I anklageskriftet udarbejdet af Folketinget står der, at det skal være strafskærpende, at den tidligere minister 'afgav urigtige eller misvisende oplysninger til Folketinget' under forskellige samråd.

Men det kommer ikke til at øge en eventuel staf, afgør retten.

Den beslutning vækker glæde hos Jonas Christoffersen, der er en af Støjbergs advokater under sagen.

- Vi er glade for, at vi er kommet godt i gang. Og vi er meget tilfredse rigsrettens kendelse om skærpende omstændigheder, siger han i en skriftlig kommentar.

Punktet om vildledning var på Rigsrettens program i den forgangne uge. Her hørte retten indlæg fra både anklager og forsvar på et forberedende retsmøde i sagen, der først officielt indledes til september.

Støjbergs advokater afviste i den forbindelse, at skærpende omstændigheder skulle blive en del af sagen, fordi anklagen ikke direkte har noget med sagens kerne at gøre.

- Anklageskriftet er uklart. Det er en uklarhed, som Folketinget også inden tiltalerejsningen er gjort opmærksom på, men som man desuagtet ikke har valgt at råde bod på, sagde advokat Nicolai Mallet.

Omvendt fremhævede anklagerne, at de skærpende omstændigheder stod direkte nævnt i anklageskriftet.

Sagen mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg handler om, at der blev handlet ulovligt, da asylpar - hvor mindst en part var mindreårig - blev adskilt, uden der blev foretaget en individuel vurdering af parrene.

Sagen er døbt instrukssagen, fordi den handler om den ulovlige instruks, der i 2016 udgik fra ministeriet om at adskille alle parrene uden den individuelle sagsbehandling.

Inger Støjberg, der på tidspunktet for instruksen var medlem af Venstre, men nu er løsgænger i Folketinget, anklages for at stå bag instruksen.