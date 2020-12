Vildt forslag: Vil betale borgere for vaccinering

Hvor meget skal du have for at sige ja til at lade dig vaccinere imod corona?

Mange svarer sikkert, at de vil gøre det uden at få noget. Men i et forsøg på at gøre skeptikere til medspillere sætter en amerikansk politiker nu tal på, hvor meget 'tjenesten' er værd for samfundet.

Ifølge demokraten John Delaney, der også stillede op som outsider til årets præsidentvalg, skal borgerne have 1500 dollars eller lidt over 9000 kroner hver for ulejligheden.

Han mener, at det trods den gigantiske samlede regning - alene i USA på 2326 milliarder kroner - er en fordel for alle, hvis spredningen af corona hurtigt og effektivt stoppes ved, at flertallet lader sig vaccinere.

- Jo hurtigere vi får 75 procent af landet vaccineret, jo hurtigere kan vi komme tilbage til normale tilstande, siger han til CNBC.

Kontant motivation og ikke tvang er måden, vi kan vaccinere os ud af coronakrisen, mener demokraten John Delaney, der stillede op til det amerikanske præsidentvalg. Foto: Lucas Jackson/Ritzau Scanpix

Hellere penge end tvang

John Delaney erkender, at der er borgere, som er nervøse for, at vaccinen kan skade dem. Derfor går han og andre ledende politikere heller ikke ind for at tvangsvaccinere.

- Hvis du stadig er bange for vaccinen og ikke vil tage den, så er det din ret.

- Så skal du ikke deltage i det her program.

Den kontante gevinst til dem, der siger ja til at lade sig stikke, skal derimod ses som en motivation, der i sidste ende gavner alle. Også dem der ikke vil være med.

- Der er brug for en motivation, der hurtigt kan få folk til at overveje, om de skal lade sig vaccinere, lyder hans argumentation.

