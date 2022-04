Vildt momentum: Putins 'veninde' tættere på sejr

Målinger spår tættere og tættere løb mellem Marine Le Pen og Emmanuel Macron i søndagens valg i Frankrig. Politisk flirt med Vladimir Putin ser ikke ud til at få konsekvenser

Frankrig kan igen blive allieret med Vladimir Putin efter krigen i Ukraine.

Sådan har det lydt fra præsidentudfordrer Marine Le Pen. Den venlige indstilling over for Putins Rusland er generelt ikke til at tage fejl af hos Frankrigs højrenationale præsidentkandidat.

Men den kontroversielle Rassemblement National-leders holdning til Vestens fjende nummer ét lader ikke til at have konsekvenser for hendes popularitet i det franske præsidentvalg.

Et gennemsnit af franske opinionsmålinger spår, at Macron kan løbe med 27,1 procent af stemmerne, mens Le Pen står til knap 22 procent.

Valgstederne i Frankrig lukker søndag aften kl. 20.

Og Macrons kampagnestab forpasser heller ikke muligheden for at sætte lighedstegn mellem Marine Le Pen og Putin.

I et måske desperat øjeblik har Macron-teamet lavet en Twitter-animation, hvor Putins ansigt gemmer sig bag Le Pens.

Kissemisser med Rusland

Og det er der en årsag til. Le Pens parti, Rassemblement National, det tidligere Front National, har nemlig både optaget et lån på 9 mio. euro i en Kreml-kontrolleret bank og generelt plejet tæt omgang med Vladimir Putin.

Forud for valget i 2017 rejste Le Pen til Moskva for at mødes med den russiske præsident og brugte aktivt billeder af de to sammen på sit partis hjemmeside.

- Ja, det er et autoritært regime, historisk og kulturelt. Selv hvis vi dømmer det efter vores vestlige normer, som ikke er russiske normer, har hun sagt til BFMTV.

Le Pen har også fordømt invasionen af Ukraine og kaldt det 'en klar overtrædelse af international folkeret'.

- Vi kan prøve at forklare, hvad der kan forklare det. Men vi kan ikke på nogen måde forsvare denne adfærd.

Midt på valgdagen er der nyt om valgdeltagelsen, som kan være en fordel for Le Pen.

Ifølge den franske avis Le Figaros valg-liveblog er det nemlig særligt i de landlige regioner af Frankrig, hvor National Samling står stærkt, at valgdeltagelsen er høj midt på dagen.

Tre point under 2017

Det er fortsat for tidligt at konkludere, hvad der vil ske, når valgstederne lukker. Men totalt set ligger valgdeltagelsen - på 25,48 procent - ca. tre procentpoint lavere end i 2017.

Og ved middagstid er deltagelsen højest i regioner, hvor Marine Le Pen står stærkt. Herunder Saône-et-Loire (39,05 %), Gers (37,71 %), Ardèche (35,55 %), Dordogne (34,63 %) og Vaucluse (32,64 %).

Alle områder, hvor Le Pen ventes at klare sig godt.

Omvendt står det sløjt til i storbyerne og særligt i og omkring Paris, hvor Emmanuel Macron ventes at klare sig godt. De fem departementer med lavest stemmedeltagelse er: Seine-Saint-Denis (14,71 %), Paris (15,34 %), Val d'Oise (18,82 %), Essonne (18,89 %) og Hauts-de-Seine (19,13 %).

Om det er nok til at rokke ved de meningsmålinger, der i ugevis har spået sejr til Macron, er uvist.