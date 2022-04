Ville være præsident - endte med milliongæld

Det franske præsidentvalg gik ikke som forventet for præsidentkandidaten Valérie Pécresse fra det tidligere magtfulde parti Republikanerne.

Den 54-årige præsidentkandidat lå for få måneder siden godt til i meningsmålingerne, hvor hun blev spået til omkring 16 procent af de franske stemmer.

Men et eller andet gik galt ved første runde af det franske præsidentvalg, som løb af stabelen søndag.

For Valérie Pécresse fik kun 4,8 procent af stemmerne.

Det betyder, at hun endte 0,2 procent under grænsen, som giver præsidentkandidaterne mulighed for at få refunderet deres udgifter til valget.

I Frankrig får kandidaterne refundering, hvis de ender med af få mindst fem procent af stemmerne.

Det er et problem, som ikke er til at overse for Valérie Pécresse.

Derfor står hun nu med en personlig gæld på fem millioner euro - som svarer til omtrent 37 millioner danske kroner.

Tigger på Twitter

Det dårlige valg har fået præsidentkandidaten til tasterne.

Mandag morgen gik hun på Twitter for at bede folk om at støtte hende.

'Resultaterne tillader os ikke at blive refunderet af staten. Situationen er kritisk, og vi mangler syv millioner euro, hvoraf fem millioner euro er penge, jeg personligt har lånt. Jeg lancerer en national opfordring til at donere. Overlevelsen af Republikanerne afhænger af dette,' skriver Valérie Pécresse på Twitter.

Magtfulde forgængere

Republikanerne er et tidligere magtfuldt parti, som har stået bag tidligere franske præsidenter som Jacques Chirac og Nicolas Sarkozy.

Partiet trækker desuden tråde til den franske nationalhelt Charles de Gaulle, så det er et traditionsrigt parti, som Valérie Pécresse nu har bragt på randen af udryddelse.