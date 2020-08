Villy Søvndal går efter borgmesterpost

Den tidligere udenrigsminister og formand for Socialistisk Folkeparti Villy Søvndal gør sig som 68-årig klar til endnu et eventyr i dansk politik. Denne gang vil han tilbage i kommunalbestyrelsen i Kolding Kommune, som han forlod for 16 år siden.

Nu fortæller han til TV SYD, at han drømmer om borgmesterposten, og at han kun mangler at få det sidste på plads, før han officielt melder sig som kandidat til kommunalvalget i 2021.

- Kandidaturet bunder i, at jeg har fået mange henvendelser fra folk, der gerne ser mig som borgmester i Kolding Kommune. Personligt synes jeg også selv, at Kolding trænger til flere og nye visioner for, hvor man gerne vil hen. Det synes jeg ikke, det nuværende flertal med Venstre og Dansk Folkeparti har formået. De er ikke dygtige til at gå i dialog med borgerne. På det seneste har der været nogle dårlige sager, og jeg synes, der mangler noget demokratisk dannelse, siger Villy Søvndal til TV SYD.

I øjeblikket sidder Villy Søvndal som regionsrådsmedlem i Region Syddanmark. Ved valget i 2017 fik han 69.841 personlige stemmer, hvilket kun blev overgået af den nuværende formand, Venstres Stephanie Lose (V), der fik 89.583 stemmer.

Villy Søvndal er godt klar over, at han er en typisk stemmesluger. Det og medvinden, som SF og Socialdemokratiet oplever i øjeblikket landspolitisk, skal løfte dem over de 7,1 procent af stemmerne, som de fik ved kommunalvalget i 2017.

- Der er ikke noget, der er givet på forhånd, men jeg vurderer, at borgmesterposten er inden for rækkevidde. Det vil selvfølgelig være naturligt for SF at samarbejde med Socialdemokratiet, de radikale og Enhedslisten i forhold til en borgmesterpost, men jeg kommer ikke til at udelukke et samarbejde med andre partier også. Jeg kommer ikke til at føre snæver blokpolitik, fortæller han.

Ved regionsrådsvalget i 2017 inviterede Stephanie Lose (V) ikke SF med ind til forhandlingerne om regionsrådets sammensætning. Villy Søvndal og SF måtte betale prisen for en vedvarende kritik af regionsrådsformanden under valgkampen. Selvom Villy Søvndal fik en anstrengt start i regionshuset i Vejle, er det dog ikke derfor, han nu vælger kommunalpolitikken.

- Ret hurtigt efter valgnatten drak Stephanie Lose og jeg en kop kaffe sammen. Derefter har samarbejdet været godt. Det er derfor ikke på baggrund af valgnatten for tre år siden, at jeg vælger noget andet nu, siger han.

Som regionsrådsmedlem har han siddet i Forretningsudvalget og Sundhedsudvalget.

- Det har været et fantastisk spændende og lærerigt arbejde. Det har derfor heller ikke været en nem beslutning. Jeg har dog overvejet, om jeg kan sidde begge steder, hvis jeg ikke skal være borgmester, men skal jeg det, kan jeg naturligvis ikke satse på to heste, fortæller han.

Det er ikke nyt for Villy Søvndal, hvis han skal være en del af byrådet i Kolding Kommune. Han sad som medlem fra 1982 til 1994, hvor han derefter blev valgt ind i Folketinget for første gang.

Siden har karrieren budt på både op- og nedture. Beslutningen om at gå efter borgmesterposten er i øjeblikket ikke hugget i sten, det skal han bruge de næste to uger til at finde ud af.

- Der er meget, der trækker i retning af, at jeg melder mig som borgmesterkandidat. Men i øjeblikket er jeg ved at få det sidste på plads. Inden september ved jeg helt præcis, om jeg går efter det.

- Missionen i hele mit liv har været politik. Jeg har stadig meget lyst til politik, og jeg har ikke mere at gå og hakke i ude i min have. Jeg er fysisk i topform, og jeg bliver rastløs uden politisk arbejde. Derfor vil det også være kronen på værket, hvis jeg kan få lov at udfolde mine visioner for Kolding Kommune i forreste række, fortæller han.