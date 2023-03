Vinder Nigerias præsidentvalg

70-årige Bola Tinubu fra regeringspartiet All Progressives Congress (APC) er blevet erklæret som vinder af lørdagens præsidentvalg i Nigeria.

Det oplyser Den Uafhængige Nationale Valgkommission (Inec) tidligt onsdag morgen dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, kort tid efter at de endelige valgresultater viste, at Tinubu havde vundet flest stemmer ved valget, efter at stemmerne var talt op i samtlige 36 delstater og hovedstaden Abuja.

Inec manglede dog fortsat at bekræfte, om Tinubu havde klaret sig over grænsen på mindst 25 procent af stemmerne i to tredjedele af de 36 stater samt hovedstaden.

For at blive valgt som præsident, skal en kandidat sikre sig mere end 25 procent af stemmerne i mindst 24 delstater.

Tinubu har ifølge Inec vundet 8,8 millioner stemmer, skriver nyhedsbureauet AFP.

De to andre kandidater, tidligere vicepræsident Atiku Abubakar fra det største oppositionsparti, Peoples Democratic Party (PDP), og Peter Obi fra det mindre Labour Party, vandt henholdsvis 6,9 millioner og 6,1 million stemmer.

Nigeria er med sine mere end 200 millioner indbyggere Afrikas mest folkerige land. Cirka 93 millioner personer kunne stemme ved valget.

70-årige Bola Tinubu, som tilhører den afgående præsident Muhammadu Buharis parti, er en veteran i nigeriansk politik. Han har blandt andet været guvernør i staten Lagos fra 1999 til 2007.

Mange nigerianere håber, at landets nye leder vil være i stand til at håndtere usikkerheden, forbedre økonomien og tage hånd om fattigdommen i det vestafrikanske land.

Lørdagens valg forløb i det store og hele fredeligt, men blev dog ramt af enkelte voldsepisoder og store forsinkelser.

Tekniske problemer gjorde det flere steder svært at uploade de enkelte resultater til en central hjemmeside, hvilket gav anledning til bekymring for snyd.

Både PDP og Labour har opfordret til, at valgresultatet bliver skrottet, og krævet, at der bliver udskrevet et nyt valg.

Begge partier hævder, at der har været snyd med stemmerne, dog indtil videre uden at fremlægge nogen beviser for denne påstand.