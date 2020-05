Virusekspert: USA kan have coronavaccine klar til januar

Midt i kapløbet om at finde en vaccine er lægemidlet Remdesivir 'et vigtigt første skridt' i behandlingen af coronaviruspatienter nu og her.

Samtidig er det ikke udelukket, at USA kan have en vaccine klar til januar næste år.

Det siger Anthony Fauci, direktør for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA og en af præsident Donald Trumps rådgivere under coronakrisen, til det amerikanske medie Today.

- Jeg tror godt, at det kan lade sig gøre, hvis tingene går, som de skal, siger han.

Ifølge Anthony Fauci arbejder den amerikanske regering på højtryk for at finde ud af, om en vaccine er effektiv. For det skal nemlig ske, inden man går i gang med at fremstille hundreder af millioner af doser.

- Vi ønsker at handle hurtigt, men vi vil også sikre os, at den er sikker og effektiv, siger Fauci til Today.

- Husk på, prøv at gå tilbage i tiden, at jeg i januar og februar sagde, at det ville tage mellem et år og 18 måneder (at udvikle en vaccine, red.). Til januar vil det være et år, så det er ikke så langt fra det, jeg sagde, tilføjer han.

Onsdag fortalte forskere ved Oxford University i England, at den vaccine, de arbejder på, potentielt kan være klar allerede til september.

Hvad angår behandling af coronapatienter her og nu, fremhæver Anthony Fauci lægemidlet Remdesivir fra den amerikanske medicinalgigant Gilead Sciences.

Onsdag fremlagde myndighederne i USA en række foreløbige resultater, der viser, at både dødeligheden og antal dage, hvor de alvorligt syge er indlagt, falder med en indsprøjtning af Remdesivir.

Trods den positive melding understregede Gilead Sciences i en pressemeddelelse samme dag, at kuren mod corona langtfra er sikker.

- Remdesivir er endnu ikke godkendt nogen steder globalt og er endnu ikke fastslået som en sikker eller effektiv behandling af Covid-19, skrev selskabet.

Dertil kommer, at de fremlagte resultater kun er foreløbige, da forsøgene på mennesker først er færdige om tidligst to uger.