Voldsom afsløring

Trump har meddelt, at han stiller op til præsidentvalget 2024, men hvordan er han stillet? Ekstra Bladet kigger her nærmere på hans nuværende situation

Sms'er til Donald Trumps stabschef, Mark Meadows, efter valget i 2020 afslører, at den daværende præsident blev opfordret til at indføre militær undtagelsestilstand

Mindst et enkelt republikansk kongresmedlem opfordrede i januar 2021, lige før Joe Biden skulle indsættes som præsident i USA, den siddende præsident, Donald Trump, til at indføre militær undtagelsestilstand - underforstået for at sikre, at Trump kunne fortsætte som præsident.

Det som modtræk mod den valgsvindel, som Trump og mange af hans støtter mente var foregået under præsidentvalget i november 2020, hvor Joe Biden blev valgt til USA’s 46. præsident.

Det er konklusionen på lækkede sms’er til og fra Trumps stabschef, Mark Meadows, som mediet Talking Points Memo (TPM) har fået fat i. Sms’erne er sendt efter præsidentvalget i november 2020 og frem til Bidens indsættelse 20. januar 2021.

Annonce:

Det republikanske kongresmedlem Ralph Norman fra South Carolina skrev således til Meadows 17. januar, tre dage før Joe Bidens indsættelse, og brugte blandt andet de af republikanerne udskældte Dominion-valgmaskiner som begrundelse for sin holdning:

Ralph Norman har ikke ønsket at kommentere sin sms til Donald Trumps stabschef, som opfordrede præsidenten til at indføre militær undtagelsestilstandi januar 2021. Foto: Francis Chung/Ritzau Scanpix

-Mark, efter at have set, hvad der så hurtigt er sket, og efter at have læst om Dominion-retssagerne, er vi ved ’point of no return’ i forhold til at redde vores republik!! Vores SIDSTE HÅB er en militær undtagelsestilstand!! VENLIGST OPFORDR PRÆSIDENTEN TIL AT GØRE DET!!

Ralph Norman har ikke ønsket at kommentere historien overfor TPM.

Voldsom vittighed

Sms’en fra Ralph Norman er en af 2319 sms’er, som Meadows har måttet udlevere til den komité, der undersøger stormen på Kongressen 6. januar 2021.

Blandt beskederne til Meadows er der ifølge TPM mindst 364 sms’er fra 34 republikanske kongresmedlemmer, der beklager sig over den valgsvindel, de mener har fundet sted, og forslår måder, man kan gøre valget ugyldigt på.

Annonce:

Også det dengang nyvalgte kongresmedlem Marjorie Taylor Greene fra Georgia præsenterede 17. januar idéen om militær undtagelsestilstand for Mark Meadows, omend hun lagde opfordringen i munden på unavngivne kolleger i Kongressen:

- I vores private chat kun med medlemmer (af Repræsentanternes Hus, red.) var der adskillige der sagde, at kun en militær undtagelsestilstand kan redde vores republik. Jeg ved ikke noget om den slags ting. Jeg ville bare have, at du sagde det til ham (Trump, red.). De stjal valget. Alle ved det. Det næste, de vil gøre, er at ødelægge vores land, skrev Taylor Greene blandt andet til Meadows.

Marjorie Taylor Greene gjorde igen i forgårs opmærksom på sig selv, da hun under en tale i New York affejede anklager om, at hun med sin hårde retorik var med til at danne klangbund for stormen på Kongressen 6. januar.

Marjorie Taylor Greene med en anden indædt Trump-støtte i baggrunden, Matt Gaetz fra Florida. Foto: J. Scott Applewhite/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Så kom 6. januar, og det næste, vi finder ud af, er, at jeg organiserede det hele sammen med Steve Bannon (Trumps tidligere chefstrateg, red.). Jeg må bare sige: Hvis Steve Bannon og jeg havde organiseret det, så ville vi have vundet. Derudover ville der have været våben. Yeah. Det hele er en vittighed, sagde Taylor Greene.

Det Hvide Hus reagerer

Det citat er hun siden blevet hårdt kritiseret for, blandt andet af pressesekretær i Det Hvide Hus Andrew Bates:

- Det går imod vores fundamentale værdier som land, når et medlem af Kongressen ønsker, at brutaliteten 6. januar havde været endnu værre, og når hun praler af, at hun kunne være lykkedes med et væbnet oprør imod USA’s regering.

- Den her voldsretorik er en lussing i ansigtet på Kongressens politi, Washingtons politi, Nationalgarden og de familier, der mistede deres kære som følge af angrebet på Kongressen, sagde Baker, hvorefter Marjorie Taylor Greene følte sig kaldet til at præcisere på Twitter:

- Det Hvide Hus bliver nødt til at lære, hvordan sarkasme fungerer. Mine kommentarer lavede sjov med Joe Biden og demokraterne, der kontinuerligt har gjort mig til politisk skydeskive siden 6. januar.

Annonce:

6. januar komitéen udkommer efter planen med deres endelige rapport om stormen på Kongressen 19. december, hvor komitéen også vil komme med anbefalinger til eventuelle retslige skridt.