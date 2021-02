Voldsom oprustning: USA bestiller 600 altødelæggende atommissiler

FAKTA: Mere end 200.000 blev ofre for atombomber i Japan

I august 2020 var det 75 år siden, at Nagasaki blev ramt af den anden atombombe brugt i krig i verdenshistorien.

Få her fakta om bomberne, der dræbte hundredtusinder:

* USA smed den første atombombe i krig, Little Boy, over Hiroshima klokken 08.15 den 6. august i 1945.

* Formålet var at få Japan til at overgive sig i Anden Verdenskrig.

* B-29 bombeflyet 'Enola Gay' udløste den 4,5 ton tunge bombe. Flyet var opkaldt efter moren til flyets pilot.

* Hiroshima var en vigtig industriby og militært center.

* Efter angrebet fik Japan tre dage til at kapitulere. Der kom ingen reaktion.

* USA smed en ny atombombe, Fat Man, over havnebyen Nagasaki 9. august. Egentlig var det byen Kokura, som var blevet udset som mål for bomben, men på grund af skyer og røg over Kokura valgte USA i stedet at kaste den over Nagasaki.

* 15. august 1945 kapitulerede den japanske regering. Den dato regnes af flere som slutningen på Anden Verdenskrig.

* Dødstallene fra bomberne anslås til omkring 140.000 i Hiroshima og 74.000 i Nagasaki.

Kilder: Den Store Danske, magasinet Historie, AFP, National Geographic.