Voldsomme scener i Hongkong: Demonstranter ligger i gaderne

I Hongkong stiger spændingerne mellem myndighederne og demonstranterne.

For 17. uge i træk er flere tusind primært unge mennesker på gaden for at protestere mod Kinas øgede indflydelse over den delvist autonome bystat.

Natten til mandag brugte politiet særdeles hårdhændede metoder for at opløse en massedemonstration arrangeret af gruppen Civil Human Rights Front, som styret i Hongkong har dømt ulovlig.

Voldsomme billeder viser efterfølgende folk ligge forslåede på jorden efter brutale indgreb fra politiet.

En demonstrant ligger forslået på gaden i Hongkong, efter politiet har pågrebet ham søndag. Foto: Jorge Silva/Ritzau Scanpix

Samtidig er flere højtstående medlemmer af demonstranterne i nattens mulm og mørke blevet anholdt i weekenden. Til gengæld har Hongkongs indbyggere på gaden lovet at samle sig og i kor udtrykke deres vrede mod Kina under endnu en massedemonstration tirsdag.

Det skiver flere internationale medier, herunder The Guardian og CNN.

Mandag morgen lokal tid er aktivisten Ventus Lau og den systemkritiske skuespiller Gregory Wong blevet anholdt for at vandalisere regeringsbygningen tidligere på året.

'De er anholdt for at konspirere for at begå kriminelle handlinger og trænge ind og besætte det lovgivende råds lokaler', lyder begrundelsen, som det prodemokratiske parti Demosisto har fået fra regeringen ifølge The Guardian.

Politiet tager hårde metoder i brug over for demonstranterne i Hongkong. Foto: Jorge Silva/Ritzau Scanpix

Situationen eskalerer i disse dage i det centrale Hongkong, mens Kina fejrer 70-året for folkerepublikkens fødsel. Demonstranterne kaster med molotovcocktails og mursten mod politiet, som svarer med tåregas, gummikugler og knipler.

Hundredvis har fået voldsomme skader som følge af nærkontakt med politiet. Senest en 39-årig journalist fra Indonesien, som ifølge South China Morning Post pådrog sig en seriøs øjenskade.

Imens er Hongkongs udskældte leder, Carrie Lam, rejst med en delegation på 240 pro-kinesiske politikere og embedsmænd til Beijing, hvor de skal mødes med Kinas præsident, Xi Jinping, og vise deres respekt til landets tidligere leder Mao Zedong, der netop disse dage hædres som folkerepublikkens fader.

Samtidigt er mindst 100 demonstranter søndag blevet anholdt i Hongkong, hvor metrostationer er lukket ned, melder South China Morning Post.

