Voldsomme scener i London: Nu taler Boris

- I aften forlader vi Den Europæiske Union.

Det siger den britiske premierminister Boris Johnson i en video, der fredag aften blev offentliggjort, kort før Storbritannien fredag ved midnat dansk tid forlader EU efter 47 års medlemskab.

- For mange folk er det et enestående tidspunkt for håb, et tidspunkt de aldrig troede ville komme, lyder det også fra Johnson op til det historie øjeblik.

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/zZBsrf4BLe — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 31, 2020

Brænder EU-flaget

Afskeden med EU bliver fredag aften markeret af Brexittilhængere i Londons gader, der er badet i Union Jacks røde, hvide og blå farver.

Nogle steder mere voldsomt end andre.

Der var eksempelvis EU's blå og gule lag, der var i fokus tidligere på dagen, da en mand valgte at sætte ild til et EU-flag på åben gade, mens en opstemt menneskemængde så på.

- Pis på det!, lyder blandt andet fra en EU-kritisk mand under afbrændingen.

Tre års venten

Skilsmissen med EU har splittet Storbritannien, siden 17,4 millioner vælgere i juni 2016 stemte for at forlade EU, mens 16,1 million satte kryds for at blive.

Kongeriget har været medlem lige så længe som Danmark - i 47 år.

Første februar er briterne så formelt ude af samarbejdet, hvilket i første omgang ikke medfører de store forandringer i hverdagen for borgere på begge sider af Den Engelske Kanal.

En overgangsperiode indledes, der forpligter briterne til at følge EU-regler, uden at de har indflydelse på beslutninger og politiske processer i EU.

De seneste uger er de sidste formaliteter omkring skilsmisse-aftalen faldet på plads, efter at den britiske regering i december efter mislykkede forsøg siden 2018 vandt parlamentarisk opbakning til en aftale om brexit.