Vollsmoses beboere i oprør: Hvor vil de sende os hen?

I Odensebydelen er man rystet over kommunens planer om at rive minimum hver fjerde bolig ned og genhuse op mod 3000 beboere

En forstemmende stemning indhyller de grå betonbyggerier i Odense-bydelen Vollsmose. Beboerne i Danmarks største ghetto er fulde af skepsis, usikkerhed og frustration over for den fremtid, de går i møde.

En fremtid, der ligger i Odense kommune og boligforeningernes hænder - og hvor ingen lytter til dem. De ved, at nogle bliver smidt ud af deres hjem - men ikke om det er dem selv eller deres naboer.

De ved, at de får tilbudt en alternativ bolig - men er fuldstændig overbeviste om, at de ikke vil have råd til at bo der.

Ingen af de unge mænd med indvandrer-baggrund, som Ekstra Bladet møder foran indkøbscentret Vollsmose Torv, vil have deres billede i avisen. Man taler ikke med journalister i Odensebydelen, lyder det.

Men de er alle enige.

Kommunes plan om at rive store dele af Vollsmose ned er endnu en grund til at rase over politikerne.

Flere beboere i området vil dog gerne give deres mening til kende over for Ekstra Bladet.

Foto: Stinde Tidsvilde

René Agergaard, 44 år, har boet i Egeparken i 18 år og driver forretning på Vollsmose Torv:

- Hvor meget fylder debatten om nedrivningerne herude?

- Den fylder en del. Det værste er usikkerheden om, hvad der skal ske. Og vi mærker det også som forretningsdrivende. Folk sidder lidt mere på pengene, fordi de ikke rigtig kender deres fremtid.

- Hvad tænker du generelt om planerne om at rive nogle af jeres boliger ned?

- Jeg føler mig tromlet, og jeg kan ikke se formålet med nedrivningerne. Et af argumenterne, der bliver brugt, er, at opløsning af Vollsmose vil hjælpe folk med at komme i arbejde. Hvordan kan det hjælpe noget at flytte folk væk fra deres netværk? Det bliver da ikke nemmere - tværtimod.

- Hvad tænker du om de planer, som Ekstra Bladet kan præsentere?

- Jeg vil helst ikke kommentere på de konkrete planer, før de bliver præsenteret officielt for beboerne.

- Fylder genhusnings-snakken meget for jer privat?

- Det fylder da. Vi bor billigt herude og mange mennesker har deres netværk her. De (kommunen og boligforerningerne, red.) siger, at de vil garantere, at vi bliver tilbudt noget tilsvarende, men de vil ikke garantere noget i forhold til huslejen.

- Der er mange udsatte i Vollsmose, og hvis de bliver revet væk fra deres netværk, kan jeg da godt frygte, at det går helt galt. Det rammer de svageste.

---

Foto: Stinde Tidsvilde

Thomas Skov Jensen, 39 år, har boet i Lærkeparken i seks år og er beboerrepræsentant i Vollsmoses bestyrelse:

- Hvor meget fylder snakken om nedrivninger?

- Det fylder ret meget. Det er noget, som alle går og tænker på og bekymrer sig om - men det er ikke det største emne lige nu. Det har været uvisheden. Nu er de her planer så kommet frem. Om det ændrer noget ved snakken, må vi jo se.

- Hvad tænker du om de konkrete planer?

- Hvis den plan holder, ser det godt nok voldsomt ud. Det er helt vildt meget, der skal rives ned. Det er vildere, end nogen kunne have forestillet sig.

- Ifølge vores udkast til planen kan du risikere at blive ramt?

- Det er ekstremt ubehageligt. Jeg er jo super, super glad for at bo her. Det er mit hjem, og jeg kan ikke forestille mig at skulle bo et andet sted. Det er hårdt på mange måder.

- Jeg har nogle udfordringer med nogle diagnoser, så det bliver hårdt. En angst-diagnose spiller ikke særlig godt sammen med uvisheden om, hvor jeg ender henne.

- Hvad vil det få af konsekvenser for dig?

- Jeg mister hele mit netværk. Jeg ville helt klart blive mere syg af at blive rykket ud af mit netværk.

----

Foto: Stinde Tidsvilde

Elias Ahmed, 30 år gammel. Bor i Fyrreparken:

- Hvad tænker du om de planer, som Ekstra Bladet kan præsentere?

- Jeg synes ikke, at det er en god ide. Det giver jo ingen mening, tænker jeg, når du spørger.

- Hvorfor ikke?

- Vollsmose skal blive, som den er nu. Den fejler slet ikke noget. Jeg synes, at Vollsmose er en af de smukkeste byer, der findes. Der er politikerne og medierne, som er skyld i, at det her nu skal ske.

- Bor du i en af de bygninger, som kommunen måske vil rive ned?

- Nej, det gør jeg ikke, men jeg kender folk, der bor i de blokke, og dem vil jeg ikke have skal flytte. Jeg har det dårligt med, at de måske skal flytte. De har venner og familie her. Det er her, at de føler sig trygge, så det giver ingen mening, at de skal flytte.

- Tror du, at de ville føle sig utrygge, hvis de skal bo andre steder i Odense eller omegn?

- Ja, det er jeg sikker på. De vil ikke føle sig trygge, når de skal bo ved siden af fru Jensen og fru Hansen.

---

Foto: Stinde Tidsvilde

Mohannad Bassam Chehade (tv.), 54 år, formand for beboerforeningen i Bøgeparken:

- Hvad synes du om Odenses Kommunes plan, hvor flere bygninger forvinder her i Vollsmose?

- Jeg tror ikke på, at det kommer til at ske. Det er jo bare en plan. Og helt ærligt, hvor skal alle de mennesker så flytte hen? Hvorfor skal vi væk herfra?

- Hvorfor tror du ikke på planen?

- Det er en kamp mellem kommunen og regeringen, og de bliver aldrig enige. Jeg tror ikke på, at deres store plan bliver til noget. Hvorfor har vi heller ikke hørt noget? Det skal jeg sige dig. Fordi det er et forslag.

- Regeringen har vedtaget en ghettoplan, som også omfatter Vollsmose. Tror du heller ikke på, at den har nogen effekt på kommunens beslutning?

- Jeg vil sige det sådan her: Hvis de tager den her beslutning, vil vi gerne vide, hvor folk så skal bo henne? Der er ikke andre boligmuligheder for os fra Vollsmose andre steder. Det kan ikke lade sig gøre.