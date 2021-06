Von der Leyen kalder ny homolov i Ungarn en skændsel

EU's kommissionsformand, Ursula von der Leyen, kalder en ny ungarsk lov om seksuelle minoriteter en skændsel, og hun truer med at tage retlige skridt mod Ungarn.

- Den ungarske lov er en skændsel, siger hun.

- Jeg har givet den ansvarlige kommissær besked om at skrive et brev til de ungarske myndigheder, hvor vi udtrykker vores juridiske forbehold, inden loven træder i kraft.

Under et møde i Luxembourg har 13 EU-lande opfordret Kommissionen til at stævne Ungarn ved EU's højeste domstol i sagen om den nye lov.

Den ungarske lov blev vedtaget torsdag i sidste uge. Den påbyder, at film og bøger til unge kun må omhandle seksualitet som noget, der foregår mellem en mand og en kvinde.

Den forbyder også reklamer, der portrætterer homoseksualitet som en del af et normalt samfund.

- Denne lov diskriminerer klart folk på grundlag af deres seksuelle orientering. Jeg vil bruge al Kommissionens magt for at sikre, at alle EU-borgeres rettigheder sikres, siger von der Leyen.

Onsdag aften mødes Tyskland og Ungarn i fodbold-EM på det store stadion i München. Byens overborgmester, Dieter Reiter, havde ønsket at lyse stadion op i regnbuens farver - et velkendt symbol for seksuelle minoriteter.

Men det blev afvist af det europæiske fodboldforbund, UEFA. Forbundet mente, at det ville blive en politisk markering.

Ungarns udenrigsminister, Péter Szijjártó, forsvarer den nye lov. Han henviser til, at den først og fremmest har til formål at forhindre seksuelle krænkelser af børn. Og at den slår fast, at det er op til forældrene at opdrage deres børn, når det gælder den seksuelle orientering.

Tidligere er det blevet demonstreret, at Kommissionen ikke har mange muligheder for at handle over for lande, der bryder med EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Det har især vist sig over for Ungarn og Polen.