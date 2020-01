Vrede demonstranter: Fatter ikke, hvad Robinson skal her

Antifascistiske kampråb og musik gjaldede ud over Rigsdagsgården ved Christiansborg, da omtrent 100 demonstranter lørdag tog imod den kontroversielle britiske højrefløjs-aktivist Tommy Robinson.

Arrangørerne, som blandt andre talte Socialistisk Ungdomsfront og Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination, ville med demonstrationen vise deres utilfredshed med Trykkefrihedsselskabets beslutning om at tildele deres årlige Sappho-pris til Robinson.

Modstand mod dansk pris til 'Englands Paludan'

- Jeg fatter ikke, hvad han skal her i Danmark. Vi har en lov mod hadprædikanter, og sådan en er han. Så det har intet med ytringsfrihed at gøre.

- Tværtimod er det et udtryk for, at den yderste højrefløj og fascisterne tager scenen på Christiansborg, og dermed kommer til at se mere respektable ud, og det er rigtig dårligt, sagde Lene Junker fra Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination.

Lene Junker fra Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination er en af arrangørerne af demonstrationen. Foto: Anthon Unger

Hun var tilfreds med, at det lykkedes flere organisationer at samles om demonstrationen, som foregik bag politiafspærringer.

To anholdte

Manden som var omdrejningspunkt for demonstranternes vrede, Tommy Robinson, viste sig ikke på pladsen, men politiet var alligevel talstærkt til stede for at forhindre tumult.

Omtrent 30 uniformerede betjente koncentrerede sig om at holde demonstranterne i skak. Særligt en håndfuld sortklædte demonstranter, som nægtede at gå bag afspærringerne, fik deres opmærksomhed.

- Du skal ikke nive mig, dit lortesvin. Hallo, jeg er anholdt, råbte en kvindelig, sortklædt demonstrant, da hun bliver ført væk af politiet.

Foruden den kvindelige demonstrant anholdtes en mandlig demonstrant, som blev vred over, at en mand ved besøgsindgangen skulle have taget et billede af ham.

En kvindelig demonstrant føres væk af politiet. Foto: Anthon Unger

En mandlig demonstrant anholdes, da han nægter at gå væk fra Folketingets besøgsindgang på politiets opfordring. Foto: Anthon Unger

Københavns Politi bekræfter, at de to anholdte fortsat er i politiets varetægt.

- Langt størsteparten efterkom de anvisninger, de fik, så der er ikke det store at bemærke, siger vagtchef Henrik Stormer.

Ifølge Lene Junker havde arrangørerne intet at gøre med de anholdte demonstranter.

- Vi står jo der, hvor vi skal ifølge politiet, og laver vores kampråb og holder vores taler. Det er det, vi gør. Vi har ikke nogen mening om, hvad alle mulige andre render og laver. Det er klart, at sådan en fascist som Tommy Robinson kan sætte mange ting i gang og gøre folk rigtig vrede, så de kan finde på hvad som helst. Men det er ikke det, vi vil, sagde hun.

Dømt prismodtager

Den 37-årige Tommy Robinson er blandt andet kendt for at være en af grundlæggerne bag English Defense League (EDL), samt medlem af British National Parti og det britiske Pegida.

Han har fået flere fængselsdomme for blandt andet vold.

Han modtager ifølge Trykkefrihedsselskabets formand Aia Fog Sappho-prisen for at have 'udvist uforfærdethed og kompromisløshed i kampen for det frie ord'.

Prisen uddeles årligt, og tidligere modtagere af prisen tæller advokat Karoly Németh og tegner Kurt Westergaard.

Tommy Robinson ankommer til retssagen i juli 2019, hvor han idømtes ni månders fængsel. Foto: Ritzau Scanpix

