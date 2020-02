Vrede fiskere har fået nok: - Mogens Jensen er en stor torsk

Fredag morgen sejlede fiskere fra hele landet til Aalborg i protest over fiskeriministerens forslag om video-overvågning på deres kuttere

De grønne garn på FN81 Betina Kruse er tomme. Denne morgen fisker Brian Kruse Valentin, 48, fra Læsø ikke efter jomfruhummer, som han plejer, men efter politikere.

- Jeg synes, det er en umenneskelig hetz på os fiskere, og der er i forvejen så mange regler og så meget kontrol, siger han til Ekstra Bladet, mens han koncentreret kigger på en af styrehusets 11 skærme.

Fiskeriminister Mogens Jensen (S) vil opsætte kameraer på fiskekuttere for at sikre, at fiskerne ikke får flere torsk i nettet, end de må fange.

- Jeg kunne forstå det, hvis der kun skulle kamera op på de både, der var blevet taget i at gøre noget ulovligt, siger Brian Kruse Valentin.

Fiskerne ser forslaget som et overgreb, og gennem den seneste tid har bølgerne i debatten gået højt.

Derfor ankom Brian og 39 andre fiskekuttere i samlet flotille til Aalborg for at protestere til ministeren til Danmarks Fiskeriforenings stormøde i byen.

- Jeg tror ikke, han overhovedet ved, hvordan en fiskerbåd ser ud. Jeg kan blive så ked af det. De burde jo have os med på råd, mener Brian.

Over 300 fiskere protesterede fredag i Aalborg.

Umuligt at undgå torsk

Torben Christensen, 57, arbejder på Brians kutter. Han har ikke meget til overs for ministeren.

- Han er en stor torsk, siger han, hvortil Brian grinende udbryder:

- Så må han ikke komme ombord, så har vi brugt hele vores kvote.

105 kilo torsk må han fange i år, og det tal når han hurtigt op over.

- Jeg er bedrøvende ligeglad med at fange torsk. Det er ikke det, jeg lever af, men det er umuligt at undgå nogen sidefangst. Ellers skulle jeg helt lade være med at tage ud og sejle, sukker jomfruhummerfiskeren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Minister vil filme fisk - ikke fiskere

Fiskeriminister Mogens Jensen (S) til fiskernes stormøde i Aalborg.

Fiskeriminister Mogens Jensen (S) forklarer, at han og et flertal i Folketinget mener, at det er nødvendigt med overvågning på fiskekutterne i Kattegat.

- Hvorfor nøjes man ikke med at indføre videokontrol på de kuttere, hvor man ved, der har været snyd?

- Fordi det er et forsøgsprojekt, hvor vi ønsker at drage erfaringer, som vi også kan bruge i det videre arbejde. Derfor skal størsteparten med.

- Du snakkede en del om, at der skal være den samme kontrol som i andre brancher. Hvilke andre brancher er det, hvor staten sætter et videokamera op i private virksomheder?

- Der foregår også elektronisk monitoreringskontrol i andre brancher. Inden for mit eget område er det landmænd, hvor der er satellitovervågning af deres jorde, siger ministeren og nævner også lastbilers køreskiver og kontrol af erhvervsaffald på lossepladser.

- Der er ikke tale om en særlig mistillid til fiskerne eller fiskeriet. Det, vi vil kontrollere, er jo ikke fiskerne. Det er fiskene.

- Kunne man så ikke indføre video-overvågning i brancher, hvor man ved, der er snyd. Vi kan jo starte i Forsvarsministeriet og Socialministeriet?

- Hvad der skal laves af monitorering i alle mulige andre sammenhæng, skal jeg jo ikke blande mig i. Men nu er der jo flere, der har nævnt, at Christiansborg burde video-overvåges. Jeg tror ikke, jeg kan finde noget sted i Danmark, der er mere video-overvåget.

- Men ikke inde på dit kontor?

Ikke ... øh ... Nu sidder jeg heller ikke på Christiansborg. Jeg sidder jo på Slotsholmen. Men det her handler om, at du indfører kontrol, der, hvor der er behov for at gøre det. Der, hvor du skal overholde love og regler.