VU-formand sletter joke om Mette F: Det var satire

Torsdag aften gik der knap et kvarter fra landsformanden for Venstres Ungdom, Kristian Lausten, lavede et kontroversielt tweet om Mette Frederiksen og de omstridte slettede mails fra Sundhedsdatastyrelsen - til han slettede det igen.

I tweetet skrev han, at de slettede mails virkede 'ganske belejligt', og teksten var vedhæftet med et billede, hvor der stod 'Mette for Prison'.

Det fik hurtigt flere til at kritisere landsformanden. Bl.a. politisk ordfører hos Socialdemokratiet Jesper Petersen.

- Wow, det er langt ude. Fik vi her den danske version af “lock her up”? De unge Venstre-folk går planken ud i de urimelige, udokumenterede anklager, skrev han på Twitter.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ekstra Bladet får onsdag aften fat i Kristian Lausten.

- Hvorfor lavede du tweetet?

- Hele kampagnen laver vi, fordi det vi ser nu er en regulær skandalesag, der udvikler sig i Sundhedsdatastyrelsen, hvor en helt række centrale mails er blevet slettet. Det besluttede vi i VU at lave en grafik på. De politiske ungdomsorganisationer - herunder os - skal altså kunne gå til grænsen med deres kampagner.

- Og kampagnen her er et forsøg på at lave en satirisk reference mellem mailskandalen her og Hillary Clintons mailskandale i USA under den seneste præsidentvalgkamp. Det forsøg, er der mange, som ikke helt fanger. Alle forstår ikke referencen, og jeg har så slettet mit tweet igen.

- Hvorfor sletter du det så hurtigt?

- Fordi det går op for mig, at folk ikke forstår referencen, som vi prøver at lave. Altså koblingen mellem de her to ting og på den måde lave det som et satirisk indspark. For der er selvfølgelig ikke nogen af os i VU, som mener, at Mette Frederiksen skal fængsles. Fordi folk tager det så bogstaveligt og ikke ser, at det er tænkt som et satirisk indspark- og selvfølgelig går vi til grænsen - så fordi det bliver misforstået, sletter jeg det.

- Men hvis I synes det er så sjovt, hvorfor sletter I det så alligevel?

- Fordi det bliver misforstået.

- Og det kan du mærke allerede efter et kvarter?

- Ja, jeg bliver overrasket over, hvor mange der har misforstået det. I hvert fald vores intentioner bag. Det var skrevet med et glimt i øjet. Det var meningen, at det skulle være en satirisk vinkel på en ellers absurd sag.

Venstres vilde ungdom: Trodser coronaråd med kæmpe møde

- Kan du forstå, hvis nogen ikke synes, det er sjovt?

- Altså jeg synes jo generelt hele sagen er ærgerlig, altså mailsagen. Hvis folk tror, vi mener det her alvorligt, så kan jeg godt forstå, at folk ikke synes, det er sjovt. Men vi mener det jo heller ikke alvorligt.

- Mener du stadig, at det var godt fundet på af jer?

- Det ved jeg ikke.

- Så lad mig spørge på en anden måde. Fortryder du?

- Jeg bryder mig sådan set ikke om at skulle svare på det spørgsmål. Jeg vil gerne svare på, hvorfor vi gjorde og sådan nogle ting.

- Men du vil ikke svare på, om du fortryder?

- Nej, det vil jeg ikke.

Kristian Lausten vil herefter ikke svare på flere spørgsmål.