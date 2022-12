Walkers privatpilot: Sådan er han bag lukkede døre

En ældre mand med dybe panderynker og blanke øjne fjerner ikke blikket fra scenen. Smiler, ler, nikker anerkendende, når der bliver sagt noget alvorligt.

På talerstolen står den skandaleombruste tidligere NFL-stjerne Herschel Walker, der tirsdag lokal tid kæmper om en plads i det amerikanske senat. På gulvet blandt vælgere og mangeårige fans står 80-årige David Waldrop, også kaldet Dave.

Siden juni har de to brugt utallige timer sammen. For mens Walkers kampagnestab er stimlet sammen i en bus og har besøgt selv de mindste byer i staten, har Walker foretrukket at blive fløjet rundt - og her har Waldrops erfaring som pilot sikret ham rollen som privatpilot.

- En af mine gode venner har sit eget fly, og han ringede og spurgte, om jeg kunne være interesseret i at flyve Herschel rundt. Han mente, vi kunne være et godt makkerpar, og jeg har virkelig nydt det.

- Jeg har haft mulighed for at flyve med ham til forskellige events, fundraisingkampagner, taler og vælgermøder. Jeg har lært ham at kende rigtig godt, og jeg må bare sige, at han er sådan en god fyr. Han er meget oprigtig, og hvis det her land nogensinde har haft brug for en som ham, er det nu, fortæller David Waldrop, da Ekstra Bladet møder ham til Walkers allersidste rally.

Ifølge den mangeårige pilot David Waldrop er Herschel Walker 'the real deal'. Foto: Ditte Lynge

Regnen siler ned foran våbenforretningen ikke langt fra Atlanta, Georgia, da Herschel Walker forlader scenen indenfor i varmen. Rundt om ham stimler folk sammen for at få taget billeder af manden, der engang var kendt for at have delstatens hurtigste ben, men som nu kæmper for at blive valgt ind i det amerikanske senat og repræsentere borgerne i sydstaten.

Spørger man de fremmødte, vil ikke bare Georgia, men hele landet være fortabt, hvis sejren går til den demokratiske modkandidat, Raphael Warnock.

David Waldrop er af samme opfattelse.

- Jeg skal fortælle dig noget. Hvad du ser, når han taler deroppe på scenen, er også det, du får i virkeligheden, han er the real deal. Han er nede på jorden, han er oprigtig, han elsker sit land, og for mig at se kan man ikke finde nogen bedre til at repræsentere os og varetage vores værdier.

- Mange har det med at glemme, hvor vi kommer fra. Amerika er mulighedernes land, og det repræsenterer han i stedet for alt det, Demokraterne vil med at indskrænke vores frihed.

- Hvilke værdier værdsætter du mest hos Walker?

- Først og fremmest elsker han landet, og det mener han virkelig. Han vægter vores forfatning højt, og så er han bare en knaldgod fyr. Det, du ser, er det, du får. Mange politikere stiller sig op og siger en masse, de tror, du gerne vil høre, og lyver og fører sig frem. Det gør Herschel ikke.

- Herschel Walker kæmper for at fjerne retten til abort, også hvis graviditeten skyldes voldtægt eller incest. Samtidig har to af hans ekskærester fortalt til amerikanske medier, at han har tvunget dem til at få foretaget aborter, selvom de ikke ville. Hvad tænker du om de anklager?

- Det er svært at kommentere. Vi har alle en fortid, og, du ved, at mange af de her ting er sket for over 20 år siden for crying out loud. Mange vil aldrig kende den Herschel, jeg kender, og det er en skam, for han er en god mand.

Den republikanske kandidat, Herschel Walker, i forbindelse med et kampagnemøde tidligere tirsdag. Foto: Alex Wong/Getty Images via AFP/Ritzau Scanpix

Fornem hæder

David Waldrop voksede op blandt mange søskende i Nashville, Tennessee. Han var den første i familien til at tage en universitetsuddannelse, men drømmen var altid at blive pilot.

Heldigvis, som han siger, er intet umuligt i Amerika, og som 25-årig befandt han sig i en supersonisk jagerbomber, et F-105 Thunderchief, der kunne flyve med to gange lydens hastighed, på vej mod Vietnam for at tilslutte sig krigen.

David Waldrop fotograferet under Vietnamkrigen. Privatfoto

Når han fortæller om tiden dengang, bliver øjnene våde:

- Vi mistede 40 procent af vores mænd i den tid, jeg var der. Jeg var udsendt til Nordvietnam og skulle have været hjemme i en kiste med de missioner, vi var på.

Waldrop fortæller ikke selv, præcis hvad han oplevede, men da han vendte hjem fra krigen, var det som en dekoreret og hædret pilot, fremgår det af oversigter fra USA's militær.

Tre gange modtog han den tredjehøjeste amerikanske medalje, Silver Star, som bliver tildelt i forbindelse med tapperhed over for fjenden. Mindst én gang nedskød og dræbte han fjenden i direkte kamp, og mindst én gang reddede han en kammerats liv.

En rotterede

Og selvom krigen ligger mere end 50 år tilbage for ham, lever han stadig efter devisen om, at man skal gøre sig fortjent til hæder - og til at tjene det amerikanske folk.

- De fleste politikere tager til Washington for penge, prestige og magt, og så bliver de siddende i 40 år. Se bare på Joe Biden, siger David Waldrop.

Han fortæller, at det var en helt særlig privat middag nogle måneder tilbage, hvor han blev overbevist om, at Walker er den helt rigtige mand for ham.

- Jeg kiggede på ham og sagde, 'hvorfor i alverden vil du ind i den rotterede, som politik er? Du er allerede kendt i hele landet, og du har masser af penge'. Han sagde 'Dave, jeg er træt af at se, hvad der sker med det her land, og jeg kan ikke bare lade stå til'. Det var alt, jeg havde brug for at høre, siger David Waldrop og smiler.

- Jo mere tid, jeg har brugt sammen med Herschel, jo mere respekt har jeg fået for ham. Hans integritet og alt det, han vil med vores land. Han gør mig stolt.