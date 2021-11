Wammen tager til klimatopmøde med formaninger og råd

Verdens mere velstillede lande skal hoste op med flere penge til den grønne omstilling globalt. Det er den besked, finansminister Nicolai Wammen (S) onsdag tager med til klimatopmødet, COP26, i Glasgow.

Her skal han mødes med sine finansministerkolleger i gruppen Finance Ministers for Climate Action, en gruppe af finansministre fra op mod 50 lande.

- Jeg vil lægge et maksimalt pres på mine finansministerkolleger for at nå det mål, vi er blevet enige om, om at finde 100 milliarder dollar til klimafinansiering.

- Det er desværre ikke alle lande, der har gjort det. Danmark har, men andre skal også gøre det, hvis vi skal hjælpe ikke mindst de fattige lande med den grønne omstilling. Her må alle lande tage ansvaret på sig, siger Nicolai Wammen.

De 100 milliarder dollar er en del af tidligere klimaaftaler og skal sikre, at den grønne omstilling i specielt fattige lande bliver finansieret, uden at det slår bunden ud af økonomien de steder, hvor finansiering er svær at skaffe.

Men de 100 milliarder dollar er ikke fundet endnu. Og på G20-mødet forud for COP26 var der ikke håndfaste tegn på, at det vil ske.

- Det er jo ikke sådan, at jeg kan tvinge mine kolleger til at levere det, der er aftalt. Men jeg kan lægge et så stort pres som muligt ved at sige, at dette her er en investering, vi ikke har råd til ikke at foretage, siger Nicolai Wammen.

Ud over formaningerne om at finde flere penge vil Nicolai Wammen slå et slag for, at den grønne omstilling og klimaindsatsen skal være en integreret del af finansministeriers arbejde.

- Det har vi gjort i Danmark, hvor vi har styrket de grønne dele af arbejdet, laver grønne regnemodeller og taget det ind i vores formålsbeskrivelse.

- Det er noget, der er meget stor international opmærksomhed omkring, og som vi leder sammen med USA, siger Nicolai Wammen og afslutter:

- Det er gammeldags at se det som værende forskellige kasser. Skal vi lave kloge investeringer i vores fremtid, så skal tingene tænkes meget mere sammen, end det har været før. Om fem ti år tror jeg det vil være måden, man gør det på i hele verden.