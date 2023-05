Wayne er bevæbnet og klar til at skyde migranter på sin grund i Texas

I Texas er flere indbyggere bevæbnet og klar til at tage sagen i egen hånd, hvis illegale migranter trænger ind på deres grunde. En af dem er 78-årige Wayne McDonald, som ikke stoler på, at Biden-administrationen har styr på grænsen

Hænderne ryster, da Wayne McDonald fra Texas tager sin revolver frem fra lædervestens inderlomme, åbner patronhylsteret og tager en af fem patroner ud.

- Hvis jeg går rundt om mit hus om aftenen, og jeg hører noget rumstere, så tager jeg min pistol med. Jeg er bevæbnet hele tiden, andet tør jeg ikke, sådan som situationen er ved grænsen lige nu, siger han så.

Da Wayne McDonald voksede op i en lille grænseby i Texas for snart 80 år siden, kunne hans familie ikke drømme om at låse døren om aftenen. I dag har han - helt lovligt - en revolver i lommen, et gevær i bilen og en pistol mere i hjemmet, men vil ikke afsløre, hvor den ligger.

Sund fornuft, siger han, indtil der er ’styr på situationen ved grænsen’.

12. maj udløb Title 42, der blev vedtaget af Trump-administrationen, og som gav myndighederne mulighed for at straksudvise illegale indvandrere, hvis de udgjorde en sundhedsrisiko.

Delstatens republikanske guvernør, Greg Abbott, har tordnet mod beslutningen og kaldt det en 'velkomstmåtte for migranter'.

Men selvom kaosset og menneskestormen stik mod forventningerne er udeblevet mange steder langs den amerikanske grænse, føler Wayne McDonald sig langtfra sikker. Hverken i sit eget hjem på landet, eller når han kører rundt i sin pickuptruck i de omkringliggende byer.

- Folk spørger mig, ’hvad skal vi gøre med alle de illegale, der krydser grænsen? Hvordan skal vi stoppe dem? Og der er kun et svar på det spørgsmål, og det vil du ikke synes om.

- Men jeg er 78 år gammel. Jeg kan ikke slås med fire-fem af dem, som jeg kunne engang, så jeg vil give dem deres sidste omgang, og den vil være hård. Hvis de kommer ind i mit hus, er de døde, siger Wayne McDonald og stirrer stift på Ekstra Bladets journalist.

Wayne McDonald viser sin 44. Judge-revolver frem for Ekstra Bladets journalist. Foto: Ditte Lynge

Få sekunder senere bryder han ud i et stort smil.

- Det vil jeg ikke finde mig i.

Igennem Uvalde, hvor vi møder Wayne McDonald, løber togskinner fra den ene ende af byen til den anden.

Langs skinnerne holder grænsebetjente vagt og gennemsøger jævnligt godstogene for illegale migranter, ligesom det ikke er sjældent at opleve betjente jagte biler fyldt med mennesker, der ikke har lov til at være i landet.

De dage, Ekstra Bladet er i byen, bliver mindst fem personer anholdt og sigtet for menneskesmugling, heriblandt nabobyens tidligere borgmester, fremgår det af byens lokalavis.

- Det er et seriøst problem hernede, og på grund af den måde, vores administration håndterer problemet på, er vi nødt til at tage sagen i egen hånd, siger Wayne McDonald.

- Jeg elsker mennesker, og jeg vil ikke skade nogen, men jeg er ikke den mand, jeg plejede at være, hverken hvad angår slåskampe eller kvinder eller whisky, men jeg kan love dig for, at ingen nogensinde skal krumme et hår på mine kæres hovedet.

78-årige Wayne McDonald stoler ikke på, at Biden-administrationen har styr på situationen ved grænsen. Foto: Ditte Lynge

Du taler om at slå mennesker ihjel uden rettergang, men jeg kan se, at du bliver rørt nu.

- Jeg er fra Texas, og jeg tror på Texas og på USA af hele mit hjerte, og ja, jeg bliver rørt, når jeg taler om det her. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal leve med den frygt på grund af vores regering.

- Texas skal ikke finde sig i det her, USA skal ikke finde sig i det her.

Revolveren er ikke Wayne McDonalds eneste våben. Derhjemme er en shotgun, og i bilen ligger der et gevær på bagsiden. Foto: Ditte Lynge

Selvom Wayne McDonald er den eneste, der har lyst til at stå frem og fortælle sin mening om situationen, møder vi mange andre, der deler hans holdning.

Til en rodeo i udkanten af byen møder Ekstra Bladet fem andre, der fortæller, at de også er bevæbnet. Enkelte har affyret skud op i luften efter at have hørt lyde på deres grunde. Andre har oplevet at have indbrud på deres gårde, og at nogen har forsøgt at stjæle deres heste.

Ingen har endnu stået ansigt til ansigt med en 'ubuden gæst', som de siger, men fælles for dem er, at de ikke tør stole på, at ordensmagten når frem i tide.

- De har alt for travlt med at patruljere grænsen til at komme rendende hos os. Det er derfor, vi er nødt til at være bevæbnet. Vi passer på hinanden, lyder det fra Wayne McDonald.

