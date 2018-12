Whistleblower: Ny direktør også fedtet ind i skandaler

1 adm. direktør, 1 konstitueret adm. direktør, 1 sekretariatschef, 1 vicedirektør, 1 bestyrelsesformand og 2 næstformænd.

Siden Ekstra Bladet i september måned begyndte at skrive om skandalerne i Akademikernes A-kasse er toplederne røget ud på stribe. Tilbage er nu kun vicedirektør Mette Gregersen, som i midten af december blev udpeget til konstitueret adm. direktør i a-kassen frem til ansættelsen af en ny.

Men i følge det notat, som whistleblower Lars Kreutzmann skrev om de kritisable forhold i a-kassen, så har Mette Gregersen også haft kendskab til flere af skandalerne.

Lars Kreutzmann blev opsagt 28.december, hvorefter A-kassen meldte ud, at Mette Gregersen nu er den eneste tilbage i direktionen:

'Lars Kreutzmann har i væsentlig grad bidraget til opklaringen af flere af de mange kritisable forhold under Michael Valentins ledelse. Vi vil gerne takke Lars Kreutzmann for dette arbejde. Men vi har desværre måttet konstatere, at det af forskellige årsager ikke har været muligt at samle den resterende ledelse efter Michael Valentin i et fælles fortsættende konstruktivt samarbejde. Det har vi taget konsekvensen af og besluttet, at vi alene kører videre med Mette Gregersen som ny konstitueret adm. direktør. '

Mette Gregersen var i følge notatet medvirkende til at føre en ordre ud i livet fra den nu fyrede direktør Michael Valentin om at chikanere tillidsrepræsentanter i a-kassen, så de søgte væk. Det skete på baggrund af, at en tillidsrepræsentant havde rejst en sag i samarbejdsudvalget om en mulig misbrugskultur i a-kassen.

Mette Gregersen kendte også til, at a-kassen fra 2015 og frem til 2018 sponsorerede Folkemødet med knap 700.000 kroner, hvilket ikke var godkendt af bestyrelsen. Det samme gælder et sponsorat af tænketanken High Performance Institut på 63.000 kr, som Michael Valentin stod bag uden bestyrelsens kendskab.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mette Gregersen, der startede som vicedirektør i i a-kassen i maj 2015, men i følge pressekonsulent Morten Huse Eikrem-Jeppesen har hun ingen kommentarer.