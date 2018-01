Whistlebloweren Chelsea Manning vil være senator

Whistlebloweren Chelsea Manning, der sad i fængsel i syv år for at have lækket hundredtusinder af dokumenter om USA's krigsførelse i Afghanistan og Irak, går nu efter at blive medlem af USA's senat.

Hun vil forsøge at blive Det Demokratiske Partis kandidat i delstaten Maryland. Det viser dokumenter fra den føderale valgkommission, skriver flere medier.

Dermed udfordrer hun Ben Cardin, der har været demokratisk senator i to valgperioder.

Den tidligere soldat har ikke selv kommenteret nyheden.

Som Bradley Manning blev hun dømt til at afsone 35 års fængsel for lækagen af de enorme mængder hemmelige dokumenter, som blev spredt til hele verden gennem WikiLeaks.

Manning, som i flere år har levet som kvinde, forsøgte under sit fængselsophold to gange at begå selvmord.

Den dømte soldats støtter havde længe frygtet, at hun ikke ville klare 35 år bag tremmerne.

Manning fik afkortet sin straf af nu tidligere præsident Barack Obama, kort før han overlod nøglerne til Det Hvide Hus til Donald Trump.

- For første gang kan jeg se en fremtid som Chelsea. Jeg kan forestille mig at overleve og leve som den person, jeg er, og jeg kan endelig være i verden udenfor, skrev Manning på Twitter for få dage siden.