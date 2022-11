Xi Jinping: Forbered jer på krig

Den kinesiske hær skal 'på omfattende vis styrke den militære træning som forberedelse på krig.'

Sådan lød budskabet fra Kinas præsident, Xi Jinping, under et nyligt besøg på et militært kommandocenter i Kina.

Det oplyser en talsperson for Kinas kommunistiske parti ifølge The Guardian.

Udsigt til 'farlige storme'

Det er ikke lang tid siden, at Xi Jinping under partiets kongres gav udtryk for, at der i horisonten var udsigt til 'farlige storme' med henvisning til Taiwan. Og nu skrues der endnu en gang op for retorikken.

- Fokusér al jeres energi på at kæmpe, arbejd hårdt på at kæmpe, og forbedr jeres evne til at vinde, har Xi Jinping nyligt udtalt ifølge The Guardian.

Desuden lød det fra præsidenten, at hæren 'resolut må forsvare den nationale suverænitet og den nationale sikkerhed,' eftersom landet befinder sig i en 'ustabil og usikker' sikkerhedssituation.

Taiwan betragter sig selv som en selvstændig stat med egen valuta og sit eget politiske og retlige system.

Kina anser derimod Taiwan som kinesisk territorium, selvom parterne har haft hvert deres styre, siden borgerkrigen i Kina sluttede i 1949. Kina hævder desuden, at Taiwan vil blive underlagt Kina på et tidspunkt - om nødvendigt med magt.

Aggressive militærøvelser

I sidste uge var den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, på besøg i Kina, hvor han mødte Xi Jinping i Beijing. Her advarede forbundskansleren Kina, som flere gange har truet med invasion, hvis ikke Taiwan går med til en 'fredelig genforening', mod en militær intervention i Taiwan.

- Jeg har gjort det klart, at enhver ændring i Taiwans status quo skal være fredelig eller efter gensidigt samtykke, sagde forbundskansleren ifølge Ritzau på et pressemøde efter deres møde.

Den anspændte situation mellem Kina og Taiwan var på manges læber i løbet af august, da Kina begyndte at gennemføre aggressive militærøvelser omkring Taiwan, efter formand for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, aflagde Taiwan et besøg.

Efterfølgende har USA's udenrigsminister, Antony Blinken, været ude og sige, at 'Kina skaber kolossale spændinger,' ligesom han mener, at Kinas planer om at annektere Taiwan rykker langt hurtigere under Xi Jinping.

Den meget betændte situation er tidligere blevet beskrevet som konflikten, der kan udløse krig mellem USA og Kina. Læs mere her.

